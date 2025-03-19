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Авторы будущего фильма о Донбассе едут в ДНР

editor
By editor
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киноакадемия

Будущие выпускники режиссерской и продюсерских мастерских Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Мария Андреева и Артем Иванов отправляются на поиск локаций для короткометражного фильма «Друзья». Молодые кинематографисты отправляются исследовать фактуру исторического контекста локаций в Мариуполе, Авдеевке и Северодонецке.

Короткометражный фильм «Друзья» основан на реальных событиях и войдет в цикл новелл «Русский Ренессанс» о жителях ДНР – простых героях нового времени. По сюжету молодой журналист Алессандро приезжает из Италии на исторические территории, чтобы найти друга детства Колю. Публикуя репортажи о своих поисках, он проходит через множество трудностей и испытаний. Добравшись до города, герой сталкивается со сложной реальностью, наблюдает, как возрождается жизнь и инфраструктура города. Школа, где когда-то зародилась дружба подростков, стоит в окружении строительных лесов. Город начинает новую жизнь.

Ректор Академии Никита Сергеевич Михалков пожелал ребятам удачи: «В добрый путь! Ангела-хранителя вам в помощь!»

По словам авторов, замысел создания серии короткометражек возник в их первой поездке на Донбасс. Тогда ребята снимали учебную серию роликов о регионе. Люди, встречавшиеся им по пути, удивляли своей добротой и искренностью, желанием помочь, несмотря на то, какие тяжелые времена они пережили.

Уже тогда во время рабочей командировки в октябре 2024 года Мария и Артем сняли первую киноновеллу «Цветы» из цикла «Русский Ренессанс».

Сюжет короткометражки трогателен в своей простоте: пожилая женщина ухаживает за небольшим садом возле своего разрушенного дома. Её сын погиб на войне, но она продолжает высаживать цветы, как символ надежды. В кадре её руки, которые осторожно укрывают маленькие ростки земли, а на фоне — руины. Дети, проходящие мимо, останавливаются, чтобы помочь ей посадить очередной цветок, а значит – жизнь продолжается, и память вечна.

В новом фильме ребята намерены не только рассказать историю двух друзей, вместе проведших детство в ДНР, но и показать эмоциональный образ России как сильной державы, заботящейся о людях и восстановлении города. В синергии образов мощной армии, человеческих переживаний и судеб, картина продемонстрирует глубинную суть исторических процессов и покажет ключевую роль России в восстановлении мирной жизни людей, заботы о их будущем.

Народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко поддержал идею своих студентов: «Ребята занимаются очень важным делом, я знаю их подход, они будут снимать про людей, а эти люди такого достойны, безусловно. Это люди чрезвычайного мужества и жизнелюбия, что чрезвычайно важно».

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