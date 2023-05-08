В музее «Новый Иерусалим» состоится концерт современной класической музыки «Про Свет»

20 мая 2023 года в 19.00 в музее «Новый Иерусалим» пройдет концерт «Про Свет»
В программе — творческая встреча с хэдлайнером российской современной классической музыки, композитором Павлом Кармановым, показ фильма Игоря Чекина «Трио» и камерные произведения в исполнении музыкантов проекта «КлассикаПлюс».
Современный классик, один из самых исполняемых композиторов наших дней, Павел Карманов представляет программу «самой светлой и духоподъемной музыки».
«Я думаю, что в нашей повседневной жизни и так много негативного, поэтому совершенно не нужно транслировать это еще и на концертах — людям, которые пришли приобщиться к прекрасному, а не столкнуться со страшным или депрессивным. Музыка может быть грустной, но светлой». (П. Карманов)
Выпускник Московской консерватории, автор музыки ко множеству фильмов, участник культовой авант-рок-группы «Вежливый отказ» тяготеет к минимализму. В его творчестве можно услышать самые разные элементы: барокко, классику, фольклор, электронику — бесконечный синтез всего, что есть в нашей культуре в настоящий момент.
Музыка Павла Карманова звучит в исполнении выдающихся музыкантов в залах Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, на фестивалях в разных городах мира. Интерпретаторами его произведений стали пианист и клавесинист Алексей Любимов, альтист и дирижер Юрий Башмет, скрипачка Татьяна Гринденко и OPUSPOSTH, перкуссионист Марк Пекарский и его ансамбль, пианисты Вадим Холоденко, Полина Осетинская, Михаил Дубов, скрипачи Марина Катаржнова, Елена Ревич, Владислав Песин и его The ONE Orchestra, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), PADSEnsemble (Италия), ансамбль Seattle chamber players (США), ОДЕОН-квартет (США), оркестр Pratum Integrum, Государственный камерный оркестр России и гобоист Алексей Уткин и многие другие. В 2006 году Назар Кожухарь и его ансамбль The Pocket symphony записали на лейбле «DOM-records» дебютный авторский СD c камерной музыкой Павла Карманова. А в 2014 году под лейблом «FANCYMUSIC» вышел второй диск Павла Карманова «Get in».
Каждое произведение композитора — новый мир — открытие автора и слушателя, но при этом основной посыл музыки пронизывает бесконечная надежда и тихое движение вперёд, к свету.
Концерт организован
В концерте участвуют:
- Павел Карманов, композитор
- Наталья Жукова, флейта
- Сергей Полтавский, альт
- Валерия Прокушева, фортепиано
- Евгения Богинская, виолончель
- Игорь Чекин, режиссер
В программе:
- «Different Rains» для флейты, фортепиано и магнитофонной ленты;
- «Past perfect» для фортепиано соло;
- «Осенние жизни» для альта и фортепиано;
- «Второй снег на стадионе» для альта и фортепиано;
- «Подарок самому себе на день рождения» для флейты, виолончели и фортепиано;
- Продолжительность программы — 1 час 20 минут без антракта.
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