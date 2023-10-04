В Музее Победы состоялся финал Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Абсолютным победителем конкурса стала методист Дворца детского и юношеского творчества «На Ленской» Красногвардейского района Санкт-Петербурга Екатерина Аввакумова.

«Для меня это очень значимо, мне сложно сейчас даже сдержать эмоции, я счастлива! Счастлива участвовать в таком конкурсе и победить в Год педагога и получить награду в Музее Победы», — поделилась Екатерина.

«Мы очень рады, что финалисты всероссийского конкурса собрались у нас, на площадке Музея Победы! Ведь именно здесь, как нигде в нашей стране, можно поговорить о воспитании, о смыслах, о том, как сегодня можно сохранить культурную, историческую память, что может сделать педагог в современных условиях, как найти подход к детям. И ответы на эти вопросы прозвучали от участников финала. Мы надеемся что после конкурса наши гости приедут сюда еще, привезут свои классные коллективы, своих коллег, чтобы познакомиться с уникальными экспозициями, программой «Школьный музей Победы» и другими проектами Музея Победы», — сказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

«Я вообще впервые в Москве, впервые в Музее Победы, я заходила на сайт музея и уже запланировала виртуальные экскурсии, там их очень много, так как я являюсь координатором кадетских классов, для меня это очень значимо! Огромное спасибо, что Музей Победы принял этот конкурс», — поделилась координатор кадетских классов Центра развития творчества детей и юношества имени генерал-майора Александра Грибова из Тверской области Оксана Чайковская.

В финал конкурса вышли сотрудники и представители образовательных организаций и общественных объединений, осуществляющих воспитательную деятельность, из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Тверской и Омской областей.

Участники, вышедшие в финал, уже стали победителями в номинациях: «Воспитание в образовательном пространстве», «Воспитание и социализация личности», «Воспитание детского коллектива», «Трудовое воспитание», «Семейное воспитание», «Воспитание на основе кадетских традиций», «Навигаторы детства». На заключительном этапе конкурса для выявления абсолютного победителя в Музее Победы прошло три испытания. Конкурсанты определяли сильные стороны и ошибки в воспитании детей в видеофрагментах фильмов и мультфильмах, разрабатывали воспитательный проект в группах и отвечали на вопросы от членов экспертного совета конкурса. Всем финалистам вручили дипломы и памятные подарки.

Оценивали работу конкурсантов в финале представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства просвещения России, Детского центра Музея Победы, Всероссийского общества «Знание», Всероссийского центра художественного творчества, Российского детско-юношеского центра и других значимых организаций в сфере образования и воспитания.

Организаторы конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации, Институт изучения детства, семьи и воспитания, Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр».

Конкурс «Воспитать человека» проводится с 2008 года. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, профессиональное развитие и рост педагогических работников.

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