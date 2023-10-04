Поленов В.Д. Вид Тарусы с высокого берега Оки. 1916 © Русский музей, Санкт-Петербург

В Звенигородском Манеже работает выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX-начала ХХ вв. из собрания Русского музея».

Звенигород - место, где родилась русская пейзажная школа, где Алексей Саврасов собирал своих учеников. Одним из самых известных был Исаак Левитан. Но не только он.

В выставочном зале недавно оикрытого Манежа можно увидеть живописные произведения самого Саврасова, Василия Поленова, конечно, Левитана, а ещё - Михаила Нестерова, Леонарда Туржанского, Игоря Грабаря. Средние полотна соседствуют с этюдами (к слову, малые формы гораздо выразительнее больших).

Каменев Л.Л. Ручей. 1883 © Русский музей, Санкт-Петербург

Русская деревня, лес, осенняя разноцветная листва, солнце и море Крыма, итальянские пейзажи и озера - везде - поэзия и настроение. В каждой работе - чувствование морской глади, лесной дороги или хмурого неба. Одновременная поэтичность и угловатость русских изб, огонь оранжевого леса, яркий солнечный свет на снегу - всё это есть у наших русских пейзажистов. Им обязаны рождением и настроением лесные опушки, разлитые ранней весной дороги, поля ржи и заснеженный Ростов Великий.

Марина АБРАМОВА

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