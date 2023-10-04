В Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился практический курс для урбанистов и материаловедов «Креатон: наука как искусство». В рамках программы ученые разработали логистическую систему и материалы для покрытия пешеходных зон арт-пространств, а также подходы к их производству. Урбанисты, архитекторы и менеджеры совместно с учеными создали концепции пешеходной инфраструктуры арт-кластера «Таврида» с использованием экологичных материалов.

В Академии творческих индустрий «Меганом» прошла образовательная программа «Креатон: наука как искусство». Цель курса — поиск инновационного материала для дорожного покрытия пешеходных зон творческих пространств. Практическая задача, поставленная перед слушателями курса, — развитие логистической структуры территории арт-кластера «Таврида». Продюсерами программы выступили куратор научного направления «Таврида.АРТ» Анна Курочка и российский ученый в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ имени Гнесиных Олег Иванов. Партнерами практического курса «Креатон: наука как искусство» являются Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при Президенте РФ и Десятилетие науки и технологий в России (Наука.рф).

«Креатон был направлен на две целевые аудитории: урбанистов и материаловедов. Причем урбанисты занимались творчеством — придумывали нестандартное визуальное оформление пешеходных зон, а материаловеды поработали над рецептурой материала, который будет использоваться для реализации этих проектов. Отмечу, что в рамках программы с нами сотрудничали ведущие ученые, разрабатывающие инновационные материалы, и эксперты из сферы дизайна и архитектуры — практикующие специалисты. Разработанные на курсе проекты могут получить поддержку со стороны «Тавриды», а у самих участников есть шанс продолжить сотрудничество на контрактной основе — это дает возможность получить реальный кейс в портфолио», — рассказывает продюсер Анна Курочка.

В Академии «Меганом» участники курса создали проекты, имеющие реальную возможность реализации на предложенных территориях, и практические решения по разработке материала покрытий дорожек из экологичных, преимущественно отечественных материалов с использованием российских технологий. Кроме того, специалисты сформировали предложения по созданию экономичного производства. В перспективе они получат возможность масштабирования своих проектов на другие территории Крыма и площадки страны.

В течение 5 дней слушатели курса исследовали территорию и потенциальные ресурсы арт-кластера «Таврида».

Проведенное исследование территории показало две ключевые задачи, которые должна решать новая логистическая сеть. Во-первых, создать такие связки, которые повысят скорость и качество работы режиссерско-постановочных групп и других сотрудников. Во-вторых, создать новые акценты на территории. Участники предложили собственные варианты дорог на площадке арт-кластера, изменения пространства центрального круга, проекты многофункциональных и теневых зон.

По итогам программы участники создали 10 концепций развития пространства: с проработкой материалов, новыми рецептурами, анализом исторического опыта, предложениями по организации и модернизации производств для создания материалов, первичным расчетом экономической стороны. В числе инновационных решений: полимерный асфальтобетон, композитный бетон, пористый асфальт, булыжник с декорированием переработанного стекла, композитная плитка на основе природных волокон, полимерная плитка и люминесцентный резиновый асфальт.

«Ребята показали прекрасный результат, представленные на защиту проекты развития территории «Тавриды» и ее транспортной инфраструктуры превзошли все ожидания. Особенно я хотел бы отметить, что это было настоящее коллективное исследование длиною в 4 дня. Участники собрали большую базу, использовали полевые обходы, опросы посетителей и сотрудников «Тавриды», чертежи и карты, данные топографической съемки, открытые данные о перемещениях по территории людей (собранные с использованием спутниковых сигналов), исторические, географические и климатические данные. За короткое время мы увидели, как из этого массива информации родились большие концепции, а потом и предложения по современной логистике, новые архитектурные формы, были предложены самые современные материалы и способы их обработки для разных участков территории. Я считаю что формат креатона показал свою эффективность и вполне может стать основным способом развития территории арт-кластера. Ведь это прекрасно: кластер, который построили сами же его «жители» — студенты, эксперты, ученые, деятели искусства, творцы со всей страны. Что может объединять еще сильнее, чем совместное строительство чего-то большого, творческого и полезного людям?» — говорит модератор, консультант по развитию личных и профессиональных качеств Фёдор Шкуров.

«У меня сложилось самое положительное впечатление как от процесса работы участников в команде, так и от полученных результатов. За очень короткий промежуток времени ребятам удалось сделать практически невозможное: настолько «разношерстные» в своем мышлении, сферах и уровнях знаний сумели сплотиться для решения поставленной задачи, провести колоссальный объем поисковых и аналитических изысканий, трансформировать их в нетривиальные идеи. В итоге как результат симбиоза из сгенерированного ребятами широкого спектра идей — интересные, порой, неочевидные, логически обоснованные, практикоприменимые готовые решения. Важно отметить, что этого удалось добиться всем командам. Поэтому мое восхищение и самые высокие оценки ребятам», — отметила доцент кафедры материаловедения и технологии материалов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Кожухова.

Экспертами программы выступили: главный технолог ГК «Каменный век» Артём Новиков; профессиональные импровизаторы и ведущие, основатели импровизационных театров и школы импровизации Павел Верешкин и Руслан Морозов; управляющий партнер института развития городов «Полис» Александр Красавцев; главный архитектор ЦПРД, заместитель руководителя МОСМА, профессор МААМ, основатель Архитектурного Коворкинга Павел Сонин; основатель архитектурной мастерской Wooden bulldog, участник конкурса Архитектурной школы «МАРШ» и компании Alpbau «Современная деревянная архитектура», практикующий архитектор частного домостроения, глемпингов и мафов, участник программы «Фазенда лайф» Владислав Подолянец.

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