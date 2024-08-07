В Музее Семья продлевают работу выставки «Семья в городе»

Выставка «Семья в городе» создавалась прежде всего жителями Москвы и была приурочена ко Дню Семьи, любви и верности. Этот проект приоткрывает двери в квартиры многоэтажных домов, где живут городские семьи. Любой желающий все еще может стать творцом экспозиции — для этого в павильоне Музея можно взять коробки – основу для выставки и создать внутри нее интересный сюжет из семейной жизни. В сентябре за самый яркий и душевный вариант «комнаты» организаторы проекта подарят призы – участие в конкурсе бесплатное.

А пока в любой день работы Музея можно посмотреть, что получилось у создателей: через большие окна, отверстия в коробке, заглянуть на кухню, где на столе накрыт ужин для семьи, или в гостиную, где вся семья собралась за просмотром фильма или играет в настольную игру, понаблюдать за семейными праздниками или рассмотреть любимый уютный уголок дома. Здесь объединяют семьи добрыми делами и создают атмосферу счастья.