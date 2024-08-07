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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Музее Семья продлевают работу выставки «Семья в городе»

В Музее Семья продлевают работу выставки «Семья в городе»

editor
By editor
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экспозиция в музее семья на красной пресне

Выставка «Семья в городе» создавалась прежде всего жителями Москвы и была приурочена ко Дню Семьи, любви и верности. Этот проект приоткрывает двери в квартиры многоэтажных домов, где живут городские семьи. Любой желающий все еще может стать творцом экспозиции — для этого в павильоне Музея можно взять коробки – основу для выставки и создать внутри нее интересный сюжет из семейной жизни. В сентябре за самый яркий и душевный вариант «комнаты» организаторы проекта подарят призы – участие в конкурсе бесплатное.

А пока в любой день работы Музея можно посмотреть, что получилось у создателей: через большие окна, отверстия в коробке, заглянуть на кухню, где на столе накрыт ужин для семьи, или в гостиную, где вся семья собралась за просмотром фильма или играет в настольную игру, понаблюдать за семейными праздниками или рассмотреть любимый уютный уголок дома. Здесь объединяют семьи добрыми делами и создают атмосферу счастья.

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