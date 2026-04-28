В Музее Победы вручили награды VI Международного фестиваля Правильного кино

Музей Победы подвел итоги VI Международного фестиваля Правильного кино. Торжественная церемония закрытия прошла в кинотеатре «Поклонка» 28 апреля. На заключительном мероприятии в музее на Поклонной горе наградили авторов лучших работ. Победителями стали картины из России, Китая, Италии и Республики Беларусь.

Обладатель Гран-при фестиваля — фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. «Это картина о жизни питерских стариков-интеллигентов, которые, детьми пережили Великую Отечественную войну. Сейчас они живут одни, их дети уехали. Они обладают мудростью, спокойствием, оптимизмом, терпением и прощением — тем, чего так не хватает современным людям сегодня. Поэтому к ним, к их теплу и дому, как к огню, тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка», — отметили в Музее Победы.

Итальянская драма «Неаполь-Нью-Йорк» стала победителем в номинации «Лучший игровой фильм», российская лента «Путь» Светланы Музыченко названа «Лучшим документальным фильмом», а «Лучшим анимационным фильмом» стал китайский мультфильм «Кунг-фу кот». Лауреатами фестиваля также стали картины «Иваново дело» («Лучшая режиссура»), «Кресты» («Лучший игровой короткометражный фильм»), «Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде» («Лучший анимационный короткометражный фильм»), «Надя, вперед!» («Лучший документальный короткометражный фильм»), «Виктория» («Герои нашего времени»). Специальным призом Музея Победы отмечен документальный фильм «Судоплатов. Хроники тайной войны глазами очевидца», а спецпризом экспертного жюри – лента «Спасение Архангела Михаила».

«Кинофорум собрал картины, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия. Гости фестиваля не только увидели яркие, добрые, мудрые кинематографические работы, но и могли встретиться с режиссерами, актерами и продюсерами фильмов. Одновременно с Музеем Победы правильное кино демонстрировалось почти на тысячи площадках более чем в 70 регионах России и 20 зарубежных странах. За 8 дней кинофестиваля прошло свыше 1300 показов, которые посмотрели более 50 тысяч зрителей», — подчеркнула руководитель кинофестиваля Лара Помыканова.

Кроме музея на Поклонной горе, конкурсные показы также прошли в Красногорске, Жукове, Донецке, Перми, Калининграде и Якутске. Всего для конкурсной программы было отобрано 67 картин (из почти 500 заявок). На площадках культурных и образовательных учреждений, в том числе участников проектов «Территория Победы» и «Школьный музей Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, демонстрировали киноработы в рамках внеконкурсной программы — это 55 фильмов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья разных жанров и тем. Их также увидели гости Русских домов и образовательных организаций в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Канаде, Бельгии и многих других странах.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и был приурочен к 81-й годовщине Победы. Организаторы фестиваля – Музей Победы, ООО «ТМ-Фильм»