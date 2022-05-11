В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в 22-й раз пройдет ежегодный театральный фестиваль «Мелиховская весна»

С 20 по 29 мая в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», где писатель прожил с 1892 по 1899 годы, при поддержке Министерства культуры Московской области в 22-й раз пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна».

В этом году в афише фестиваля театры из Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова.

«При формировании афиши предпочтение традиционно отдавалось постановкам, которые могут быть трансформированы для показа на пленэре – в естественных декорациях чеховской усадьбы, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Помимо веранды главного дома семьи Чеховых – главной площадки фестиваля – спектакли сыграют в музейной театральной избе, а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра».

К участию в фестивале традиционно приглашались профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нём. Кроме того, каждый год в рамках фестиваля проходит специальная программа «В гостях у Чехова», посвященная еще одному автору. Так, на фестивале 2022 года будут представлены спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского, чей 200-летний юбилей весь мир отмечал в прошлом году.

Организаторы фестиваля подготовили и программу дополнительных мероприятий. 21 мая зрителей ждет концертная программа «PROЗРЕНИЕ» в исполнении тенора Олега Крикуна и пианиста Алексея Гориболя. 24 мая состоится традиционный вечер памяти Олега Ефремова.

В рамках основной программе «Мелиховской весны – 2022» свои спектакли покажут Тульский академический театр драмы, Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского, Тамбовский молодежный театр, Усть-Илимский театр драмы и комедии, постоянный участник фестиваля Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пермские коллективы – театр «У моста» и «Молодежная студия-театр «Доминанта» из города Губаха, московские театры – «Школа драматического искусства» и Независимый театральный проект выпускников ГИТИСа (мастерской народного артиста России профессора А.В. Галибина). Подмосковье на фестивале представят Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

Как известно, имя Чехова неразрывно связано с Московской областью. В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович жил и создал более 40 своих произведений. В программе фестиваля «Мелиховская весна», зародившегося в усадьбе писателя еще в конце XX века, помимо классических постановок можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч зрителей, в первую очередь – жителей Подмосковья и Москвы.

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