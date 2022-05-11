«Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых» приглашает на концерт «Времена года»

12 мая 2022 года гостей «Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых» ждёт необычное «прочтение» знакомого многим с детства цикла произведений Антонио Вивальди «Времена года».

Гостей «Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых» ждет необычное «прочтение» знакомого многим с детства цикла произведений Антонио Вивальди «Времена года».

Циклы пьес под общим названием «Времена года» можно встретить в творческом наследии Йозефа Гайдна, Петра Чайковского, Астора Пьяццоллы и многих других композиторов. В основе невероятной популярности – широкие возможности трактовки этой темы: от пейзажно-повествовательной до философской, от описания природных явлений до размышлений над жизнью человека.

Органистка Олеся Кравченко представляет свою версию знаменитых произведений Антонио Вивальди. Орган, как никакой другой музыкальный инструмент, позволяет передать полную гамму красок и нюансов оркестровой палитры композитора.

Олеся Кравченко – яркий представитель нового поколения академических исполнителей XXI века, талантливый музыкант, концертирующий по всему миру, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского по специальностям «Музыковедение» и «Орган», ученица Гуреевой и Барсовой, лауреат международных конкурсов органистов и органных фестивалей.

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

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