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В Музей Победы передали картину художника-фронтовика

editor
By editor
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Музей братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры передал в дар Музею Победы картину «Партизаны», написанную художником, участником ВОВ Иосифом Ильиным. Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва
Музей братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры передал в дар Музею Победы картину «Партизаны», написанную художником, участником ВОВ Иосифом Ильиным. Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

11 марта Музей братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры передал в дар Музею Победы картину «Партизаны», написанную художником, участником Великой Отечественной войны Иосифом Ильиным.

«С 2021 года мы являемся общественным филиалом Музея Победы и участвуем во многих мероприятиях музея. Поэтому картину Иосифа Ильина о партизанах Великой Отечественной мы решили передать именно в музей на Поклонной горе. Мы дорожим нашими традициями и хотим, чтобы представители нового поколения знали и помнили историю», — отметил директор Музея братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры Дмитрий Шварценберг.

В годы Великой Отечественной войны Иосиф Ильин был пулеметчиком, воевал на Северо-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах в составе 254-й стрелковой дивизии, с которой прошел всю войну. Большую часть своего творчества он посвятил сюжетам военного времени, написал много портретов однополчан и героев партизанского движения.

«В конце 80-х, когда началась эпоха безвременья, стали разрушаться Союзы художников и нивелироваться их деятельность, мы решили, что будем в первую очередь поддерживать художников-ветеранов и проводить их выставки. Иосиф Михайлович — один из тех, чьи выставки мы делали. Надо сказать, что художники-ветераны, несмотря на то что они прошли тяжелую войну, многие были не очень здоровы, были удивительно благодарными людьми. И в свое время в благодарность за организацию выставки Иосиф Михайлович подарил нам несколько холстов. Недавно я пересмотрела эти холсты и поняла, что картину «Партизаны» должны увидеть люди. Мы привели ее в порядок и решили, что она будет подарком Музею Победы на 80-летие Великой Победы», — пояснила заместитель директора Музея братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры по музейно-выставочной работе Светлана Антонова.

Иосиф Ильин (1915–1990) родился 19 сентября 1915 года в Могилеве. Жил в Москве. До войны занимался в художественных студиях в Иванове и Киеве. Во время Великой Отечественной воевал пулеметчиком, затем был начальником клуба дивизии. Прошел всю войну. За свой боевой путь был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими. После войны окончил Студию повышения квалификации художников Декоративно-оформительского комбината. Работал художником-оформителем, писал картины на тему труда и войны. Произведения художника находятся в Государственном музее современной истории России, в Центральном музее МВД России, Кинешемской картинной галерее, в других музеях и частных собраниях.

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