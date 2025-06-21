В Музейном городе ВДНХ проходят тематические выставки

Узнать историю восточного ковра, познакомиться со всеми перипетиями экранизации русской классики XIX века и разгадать загадки древнейших обитателей Земли — в июне в Музейном городе ВДНХ продолжаются тематические выставки. Гостей ждут экспозиции в Музее кино, павильоне «Рабочий и колхозница», Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева, а также в Музее Востока.

В Музее кино продолжает свою работу выставка, приуроченная к 80-летию Победы, – «Под покровом любви». Ее основная тема – образ женщины тыла, матери, ожидающей сыновей с фронта, труженицы, актрисы фронтовых бригад. Пространство выставки разделено на несколько зон. В первой посетителей встречает убранство деревенского дома, искаженного войной: пустой обеденный стол, вокруг которого обломки прежней жизни. Другие зоны посвящены городским героиням и, отдельно, актрисам. Посетители выставки смогут увидеть эскизы костюмов и декораций, плакаты, кадры со съемок фильмов «Двадцать дней без войны», «Баллада о солдате», «Актриса», «Трясина», «Бабье царство», «Летят журавли» и других, в которых наиболее ярко раскрыт женский образ на войне.

Там же, в Музее кино, гости Выставки смогут увидеть экспозицию, посвященную экранизации произведений русских классиков XIX века, – «Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается». На ней представлены материалы к фильмам «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Жестокий романс» и другим, снятым по произведениям Чехова, Гончарова, Тургенева, Островского, Толстого. В частности, это эскизы декораций и костюмов, плакаты и афиши, фотографии рабочих моментов съемок, а также уникальные костюмы к фильму «Анна Каренина». Отдельный зал посвящен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2025 году.

В Музее Востока можно узнать все об истории ковроткачества и увидеть лучшие образцы восточных ковров на выставке «Вдохновленные ковром». На ней представлены изделий начала ХХ века из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, частных коллекций и собраний. Помимо ковров на экспозиции представлены традиционные предметы резного дерева и камня, медно-чеканной утвари. Гости также увидят работы художников начала ХХ века и советского периода, а также образцы современного изобразительного искусства, посвященные теме ковроделия.

До конца месяца любители естественной истории могут познакомиться с древнейшими жителями нашей планеты на выставке «Кто такие трилобиты?», которая проходит в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева (павильон № 31).

Экспозиция посвящена вымершему классу членистоногих, которые обитали на планете 270 миллионов лет. Посетители узнают все о строении, видах и морфологическом разнообразии, а также образе жизни этих доисторических существ. В экспозиции представлены лучшие окаменелые образцы трилобитов, обнаруженные в Сибири, на территории Ленинградской области и Марокко.

В павильоне «Рабочий и колхозница» работает экспозиция Пермского края в рамках выставки «Трудовые династии». Проект посвящен людям, которые из поколения в поколение сохраняют верность профессии и вносят весомый вклад в развитие родного края. Современные технологичные и интерактивные решения позволят гостям увидеть уникальную инсталляцию, символизирующую «фундамент» Пермского края – многолетний труд династий. Три локальных кинотеатра познакомят зрителей с историями семей, чья работа формировала промышленный потенциал, укрепляла социальную сферу и определяла будущее региона. Также на суд зрителей будут представлены редкие фотографии, архивные документы и личные истории, связанные с той или иной трудовой династией.