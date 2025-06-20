Российские государственные деятели и артисты озвучили письма с фронта для новой экспозиции Музея Победы

Экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победе пополнили фронтовые письма, озвученные российскими артистами и журналистами. Материалы были подготовлены в рамках акции «Письма Победы», которую проводили Музей Победы, ТАСС и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ к 80-летию Победы.

«Мы благодарны всем участникам акции за материалы, которые были переданы в нашу новую масштабную экспозицию, посвященную воинской доблести солдат Красной Армии. Символично, что именно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, впервые тысячи москвичей и гостей столицы смогут увидеть в музейном пространстве уникальный видеоконтент, который призван сохранить память о героях и напомнить новым поколениям о мужестве и отваге наших предков. Кроме того, все наши посетители в любой день смогут послушать озвученные фронтовые письма в мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В рамках прошедшей акции известные российские актёры, певцы, журналисты зачитали письма с фронта из архивов ТАСС, Музея Победы, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, НИЦ «Курчатовский институт».

«Несмотря на то, что все эти письма были написаны и адресованы близким и друзьям фронтовиков, сегодня мы воспринимаем их как наказ всем будущим поколениям. Наказ передать те нравственные устои, которые являются нашими национальными традициями: сила духа, скромность, доброта, сочувствие, и, конечно, безграничная любовь», — сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Так, например, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов зачитал фронтовое письмо советского военачальника Константина Рокоссовского жене Юлии Рокоссовской от 4 сентября 1941 года, генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник – письмо Героя Советского Союза Никанора Захватаева жене Елизавете Степановне от 6 января 1944 года, а президент НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнического музея Михаил Ковальчук прочел письмо своего отца, которое в 1941 году он написал жене из Севастополя. Письма с фронта также озвучили генеральный директор Российской Государственной библиотеки Вадим Дуда, руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева, народные артисты России Никита Михалков, Сергей Безруков, Александр Олешко, Аскар Абдразаков, Хибла Герзмава, заслуженные артисты России Денис Майданов, Зара и Екатерина Гусева, режиссер и сценарист Николай Лебедев, писатель Сергей Минаев.