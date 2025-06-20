VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРоссийские государственные деятели и артисты озвучили письма с фронта для новой экспозиции...

Российские государственные деятели и артисты озвучили письма с фронта для новой экспозиции Музея Победы

editor
By editor
73
письма с фронта
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победе пополнили фронтовые письма, озвученные российскими артистами и журналистами. Материалы были подготовлены в рамках акции «Письма Победы», которую проводили Музей Победы, ТАСС и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ к 80-летию Победы.

«Мы благодарны всем участникам акции за материалы, которые были переданы в нашу новую масштабную экспозицию, посвященную воинской доблести солдат Красной Армии. Символично, что именно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, впервые тысячи москвичей и гостей столицы смогут увидеть в музейном пространстве уникальный видеоконтент, который призван сохранить память о героях и напомнить новым поколениям о мужестве и отваге наших предков. Кроме того, все наши посетители в любой день смогут послушать озвученные фронтовые письма в мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В рамках прошедшей акции известные российские актёры, певцы, журналисты зачитали письма с фронта из архивов ТАСС, Музея Победы, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, НИЦ «Курчатовский институт».

«Несмотря на то, что все эти письма были написаны и адресованы близким и друзьям фронтовиков, сегодня мы воспринимаем их как наказ всем будущим поколениям. Наказ передать те нравственные устои, которые являются нашими национальными традициями: сила духа, скромность, доброта, сочувствие, и, конечно, безграничная любовь», — сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Так, например, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов зачитал фронтовое письмо советского военачальника Константина Рокоссовского жене Юлии Рокоссовской от 4 сентября 1941 года, генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник – письмо Героя Советского Союза Никанора Захватаева жене Елизавете Степановне от 6 января 1944 года, а президент НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнического музея Михаил Ковальчук прочел письмо своего отца, которое в 1941 году он написал жене из Севастополя. Письма с фронта также озвучили генеральный директор Российской Государственной библиотеки Вадим Дуда, руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева, народные артисты России Никита Михалков, Сергей Безруков, Александр Олешко, Аскар Абдразаков, Хибла Герзмава, заслуженные артисты России Денис Майданов, Зара и Екатерина Гусева, режиссер и сценарист Николай Лебедев, писатель Сергей Минаев.

Предыдущая статья
Звук и Третьяковская галерея создали аудиогид к юбилейной выставке Карла Брюллова
Следующая статья
«Двери закрываются»: Настасья Самбурская выпустила трек, посвященный самоуважению

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru