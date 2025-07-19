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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВ Музеоне открылась выставка Фонда «Обнаженные сердца»

В Музеоне открылась выставка Фонда «Обнаженные сердца»

editor
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музеон
Фото © пресс-служба Парка Горького

Экспозиция, приуроченная к 20-летию Фонда «Обнаженные сердца, рассказывает о развитии инклюзии в России через истории детей и молодых взрослых с нарушениями развития, членов их семей и специалистов.

Два десятилетия организация, основанная Натальей Водяновой, последовательно развивает в России инклюзивное общество, где каждый человек вне зависимости от своих особенностей может учиться, работать и раскрывать свой потенциал. За это время фонд помог тысячам детей и молодых взрослых с нарушениями развития получить доступ к образованию, трудоустройству и поддержке, а также реализовать свое право на участие в жизни общества. Эта выставка — приглашение для посетителей увидеть и прочувствовать, что значит инклюзия на самом деле. Истории, рассказанные здесь, делают ее близкой и осязаемой: за каждым словом и фотографией — реальные люди, чья жизнь меняется благодаря поддержке и участию. Так инклюзия перестает быть абстрактным понятием и становится частью городской жизни, открытой для каждого.

«Инклюзия — это про школы, музеи, офисы, но еще и про город. Когда люди видят такие истории в общественных пространствах, в привычной городской среде, они начинают понимать: инклюзия – это про каждого из нас. Мы благодарны Парку Горького за сотрудничество и за то, что эти важные смыслы сегодня звучат в самом центре Москвы», – поделилась Ася Залогина, президент Фонда «Обнажённые сердца».

«Убеждены, что современный общественный парк должен быть доступным и комфортным для всех. Вот почему поддержка фондов и инклюзивных практик – один из ключевых приоритетов Парка Горького. Мы не просто декларируем ценности инклюзии – мы воплощаем их в жизнь через поддержку конкретных социальных проектов. Прозрачность и диалог помогают привлечь внимание к вопросам инклюзии и объединить усилия для создания по-настоящему дружелюбной городской среды», — рассказала Екатерина Фадеева, руководитель музейного управления Парка Горького.

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