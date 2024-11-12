В Национальном Центре «Россия» стартовал «День будущего» — первая площадка формирования образа национального героя для детей. Праздник проводится в нашей стране впервые — по инициативе генерального продюсера АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Дмитрия Белосохова, президента АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбора Чернова и генерального директора Первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» Николая Дубового. Целью «Дня будущего» является формирование дорожной карты на несколько лет вперед с отчетом о текущих достижениях детской киноиндустрии, планированием новых задач и конкретных сроков их реализаций.

Программу открыла пресс-конференция, на которой был представлен федеральный образовательно-производственный кинопроект «Ты – кадр», созданный совместно с МДЦ «Артек», и флагманский проект «Киностудии имени Кира Булычева» — Киновселенная национальных героев «ХРОНОС», включающая фильмы по мотивам произведений писателя-фантаста Кира Булычева.

Эльбор Чернов напомнил, что идея, аналогичная «Дню будущего», существовала еще в советское время в виде пятилетних и десятилетних планов. Проект «Хронос» он охарактеризовал как народную историю — площадку, на которой кинематографисты будут создавать новых героев. «Я воспитывался на Петрове и Васечкине, они меня учили ухаживать за девочками, — признался Эльбор Чернов. — Нынешние дети такого однозначного ответа о сформировавшем их киногерое не дают. Поэтому мы с Дмитрием Белосоховым создавали киновселенную «ХРОНОС», которую составляют 300 произведений Кира Булычева. Писатель сформировал образ будущего — недаром в «Гостье из будущего» в финале Алиса Селезнева давала героям ответы, кто кем станет. Мы не хотим подражать Marvel, а берём героев из народа и кладем в основу фильмов фундаментальные ценности: любовь матери к ребенку, способность к познанию мира, передача культурного опыта из поколения в поколение. Все это отнюдь не пустые разговоры, и вскоре мы покажем конкретный результат».

На том, что уже достигнуто киновселенной «Хронос», подробно остановился Дмитрий Белосохов. «Нам в наследство достались странные западные герои, и нашей задачей было придумать такого героя, который бы понравился нашим детям и смог бы конкурировать с условными «Человеками-пауками». В начале пути мы сломали голову, каким такой герой должен быть, смотрели на примеры и много говорили с детьми, и это стало нашим главным ответом. У нашей группы есть уникальная возможность общаться с детьми напрямую, поскольку мы являемся одними из хедлайнеров в лагере «Артек», где дети нам подсказывают, каких героев они хотели бы видеть на экране. Не могу сейчас смело заявить, что мы нашли такого героя, но, по крайней мере, мы знаем направление. Это герои произведений Кира Булычева.

Сегодня мы представим четвертый фильм киновселенной «ХРОНОС» — «Мама». Первые три мы уже показали и в позапрошлом и прошлом году, они имеют хорошие рейтинги больших киноплатформ — выше семерки. Четвертая новелла «Мама» выйдет в прокат 24 ноября 2024 года».

Дмитрий Белосохов также рассказал, как школьникам в «Артеке» была поставлена задача снять фильм за 21 день, чтобы показать его уже на прощальном вечере в конце смены. «Тут же написали сценарий — и у нас все получилось. Мы предлагали тему детям, а они уже сами выдвигали идеи, вспоминая, например, о народных сказках. У них была отличная мотивация показать кино своим товарищам». Эльбор Чернов добавил, что один такой фильм «Красные ленты» дошел в итоге до проката, который стартовал 9 мая 2024 года.

О старте первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» рассказал ее создатель Николай Дубовой. На ней можно найти фильмы, мультфильмы и познавательные программы для детей возраста 7-17 лет. По словам Николая Дубового, «КИНОСФЕРУМ.РФ» предназначена для детей, которые не всегда готовы общаться с родителями на ряд тем. «Надеемся, что эта платформа станет для них проводником, — заметил он. — В какой-то степени, это — ролевая модель жизни, причем абсолютно безопасная с точки зрения 18+».

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что мы сегодня стоим перед вызовами, которые касаются не только нашего поколения, но и будущего. «Это вопрос воспитания детей, передачи им ценностей, — подчеркнула она. – Мир стремительно меняется, и возникает соблазн придумать новые ценности. Но есть вечные ценности, и наши задача – их сохранить и передать. Как первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению могу сказать, что в этом плане в последнее время было сделано много: мы отказались от формулировки «образовательная услуга» в законе, каждый день в школах по всей стране день начинается с гимна и флага, введены «Разговоры о важном», закрываются деструктивные группы в социальных сетях и многое другое делается для защиты подрастающего поколения».

После пресс-конференции состоялось торжественное подписание Соглашений о стратегическом партнерстве участников вышеупомянутого мероприятия с директором Национального центра «Россия» Анастасией Звягиной, президентом компании X5 Group Екатериной Логачевой и другими общественными деятелями. Эльбор Чернов пообещал предоставить только что открытому Национальному центру «Россия» несколько десятков фильмов, снятых на «Киностудии имени Кира Булычева».

Программу продолжила панельная дискуссия «Ценности и этика будущего», участники которого обсудили актуальные формы диалога между поколениями. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Бебешко сообщила, что в Министерстве просвещения работают над организацией единого воспитательного пространства по всей стране, используя для этого разные инструменты. «Мы поднимаем государственный флаг, рассказываем о главных символах страны, в каждой образовательной организации поют гимн России, — заявила она. — По понедельникам по всей стране проходят уроки «Разговоры о важном». У нас реализуются несколько глобальных программ, таких как, например, «Орлята России»».

Ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных и прикладных исследований Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук Наталья Казначеева остановилась на самых главных угрозах для детей. «Для нас очень важно разработать такие технологии и методы работы с детьми, которые способствовали бы установлению доверительных, эмоциональных отношений между ребенком и взрослым. Поэтому в нашем Институте воспитания проводится большая работа по созданию методических материалов для педагогов всех уровней образования. Создается целый комплект материалов как для родителей, так и для педагогов, чтобы минимизировать риски», — заявила Наталья Казначеева.

Генеральный продюсер АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Дмитрий Белосохов заострил внимание участников дискуссии на особенностях формирования национального героя в современном российском кино именно среди детей. «Нам нужно больше общаться с самими детьми, и в тот момент, когда мы принимаем решения наверху и непосредственно на их территориях. И у нас есть такая замечательная возможность: наши наставники занимаются с детьми-«артековцами» в программе киношкол «Ты – кадр», сами дети нам и помогают сформировать правильное направление в поисках героев. Когда мы спрашиваем 4 500 детей об их любимом герое, отечественных примеров в их памяти возникает, мягко говоря, не много. Вот и получается, что нам необходимо создавать этих национальных героев именно сейчас и вместе с ними. Мы создаем киновселенные на экологичном и понятном для наших детей языке – языке, на котором они сами хотят общаться, а не на том, который нам сейчас пытается привить запад. Сегодняшним вызовом, поговорить с детьми о важном, стал выход художественного фильма «Мама», который мы вам сегодня представим». (Фильм «Мама» выйдет в широкий кинопрокат с 24 ноября.)

Программа «Ты – кадр» выпускает не только детей-«артековцев», киношкола открывается уже и в регионах. На «Дне будущего» произошло подписание соглашения одним из филиалов «Ты – Кадр Абинск». Документ о сотрудничестве подписал руководитель Кубанской киношколы из города Абинска Краснодарского края — Дмитрий Анатольевич Овсеенко. Позже он добавил, что несмотря на то, что официальные документы подписаны только сейчас, сама киношкола «Ты – кадр Абинск» уже плодотворно учит детей более двух лет и произвела два художественных фильма, которые успешно показываются на российских и международных кинофестивалях. В настоящее время идет подготовка к съемкам полнометражного фильма о подвигах кубанского народа на полях Великой Отечественной войны.

Генеральный директор Первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ» Николай Дубовой согласился с тем, что наши цели и задачи — помочь детям ответить на самые важные вопросы и дать определение главным ценностям. «То, что происходит здесь, — это первый шаг к объединению тех, кто неравнодушен к детской теме, — заметил он. — Наша платформа — не про буллинг и троллинг, а про будущее через 30 лет».

Главный редактор платформы «КИНОСФЕРУМ.РФ» Николай Табашников на собственном примере порассуждал от том, как воспитывать в детях патриотизм. В восьмом классе он попал в археологическую экспедицию. «Я втянулся и стал представлять себя археологом, — рассказал он. — Поступил на истфак МГУ, потом стал заниматься телевидением, но и там многие мои проекты были связаны с историей. Дети должны понимать, что Россия — наш дом, и его надо передать потомкам в немножко более лучшем состоянии, чем было».

Президент X5 Group Екатерина Лобачёва рассказала, как современный бизнес вкладывается в этику будущего: «На наших площадках мы предлагаем школьникам в свободное время приходить к нам и в рамках проекта «Карусель профессий» учим их, что такое маркетинг, продажи, производство. Проводим также уроки по здоровому питанию».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Дмитрий Поликанов обратил внимание на формы контента, которые могут помочь продвижению ценностей. «Нужна адаптация контента под иностранную аудиторию, потому что ценности у разных народов совпадают не все. В западных киновселенных супергерои растут вместе с детьми. Если мы научимся снимать такие фильмы с продолжением, их можно будет продвигать на Западе и устанавливать с их помощью культурный диалог. Кино, которое интересно детям и взрослым также пользуется большим потенциалом. И хочу напомнить слова Сергея Кириенко о том, что настоящий патриот — тот, у кого патриоты дети».

Директор по развитию платформы «КИНОСФЕРУМ.РФ» Михаил Федоренко заявил, что нам нужны смелые дети с определенными ценностями созидания. «Когда мы не занимаемся инженерингом добра, автоматически происходит инженеринг зла, — сказал он. — Прогнозирую, что 2025 год станет годом консолидации здравых сил, а эта площадка станет ее центром».

О том, как Национальный центр «Россия» будет работать с детской аудиторией, рассказала заместитель генерального директора Центра Анастасия Звягина. «Ребенку действительно важно прививать уверенность — в себе и в своей родине. И конечно, страна должна ему в этом помогать. Именно поэтому наш Национальный центр ориентирован в том числе на детскую аудиторию. Например, у нас есть выставка, рассказывающая о будущем, прошлом и настоящем. Также представлена экспозиция «Движения Первых», посвященная мечте. Она напоминает: если преодолевать трудности и добиваться целей, любая мечта может стать реальностью. В нашей стране действительно есть все возможности для этого. Для детей очень важно на кого-то равняться, и мы приглашаем всех для сотрудничества в этом направлении», — сказала Анастасия Звягина.

Напоследок участники дискуссии договорились о том, чтобы провести следующий «День будущего» уже весной 2025 года. К тому моменту должны быть реализованы планы на ближайшее будущее: расширение детской киношколы «Ты – кадр» по всем регионам и объединение проектов, работающих на формирование образа национального героя.

Одного из таких героев зрители увидели воочию 9 ноября в фильме Дмитрия Ендальцева «Мама», представленного в рамках «Дня будущего». В ленте, поставленной по мотивам произведений Кира Булычева, парень по имени Никита (Николай Новоселов) пытается спасти в параллельной вселенной свою тяжело больную мать (Полина Кутепова). Фильм «Мама» не оставил ее первых зрителей равнодушными, получив в ходе обсуждения множество восторженных отзывов.