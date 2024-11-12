РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКлава Кока и Хабиб: Звук узнал, какую музыку слушают дети

Клава Кока и Хабиб: Звук узнал, какую музыку слушают дети

editor
By editor
60
дети и музыка

HiFi-стриминг Звук провел опрос среди родителей детей от 0 до 17 лет и узнал, какую музыку слушает сейчас молодое поколение. Выяснилось, что самый популярный жанр у детей –– поп-музыка, а самые востребованные артисты Клава Кока, Хабиб и корейская группа BTS. Кроме того, подростки часто слушают Виктора Цоя и группу «Король и Шут». Найти новую музыку молодым россиянам помогают стриминги и советы друзей. Взрослые уверены, что малыши от 3 до 7 лет слушают музыку ежедневно (28%). Чем старше они становятся, тем больше времени живут под саундтреки. Так, почти половина (48%) детей от 7 до 12 лет слушают музыку уже каждый день.

Какую музыку любят дети

Поп-музыка в топе популярности у детей всех возрастов. Помимо неё, малыши от 3 до 7 лет любят танцевальные мелодии (32%) и песни из современных мультфильмов (27%). Дети от 7 до 12 лет предпочитают зарубежную поп-музыку (34%), хип-хоп и рэп (27%). Подростки 12-15 лет слушают танцевальную музыку (39%), электронику (31%) и русский рок (10%). Ребята 15-17 лет чаще всего выбирают российский рэп и хип-хоп (37%).

Любимые исполнители

Список любимых детских исполнителей практически полностью состоит из российских музыкантов. Самые популярные из них — Хабиб, Клава Кока, NILETTO, Ваня Дмитриенко, а из иностранцев больше всего востребована корейская группа BTS.

Малыши до 3 лет чаще всего просят родителей включить им песни из советских мультфильмов (24%), и современных (19%). Дети от 3 до 7 лет находятся в поиске любимого исполнителя (31%), но чаще других следят за творчеством МЭЙБИ БЭЙБИ (5%) и Миланы Хаметовой (4%).

По словам респондентов, их детям-подросткам свойственно слушать артистов разных музыкальных направлений – как Егора Крида (12%), так и Виктора Цоя (11%) и группу «Король и Шут» (9%). Однако более 30% родителей, не знают, каких исполнителей выбирают их дети.

Звук связывает рост популярности музыки Цоя в том числе с открытием выставки в Санкт-Петербурге «Виктор Цой. Легенда». В поддержку выставки HiFi-стриминг запустил тематический раздел для любителей творчества группы «Кино».

Откуда дети узнают о музыке

Дети до 7 лет чаще всего узнают о новых треках от родителей (24%), подростки же получают информацию из социальных сетей (32%) или от сверстников (25%). Во всех возрастных категориях от 0 до 17 лет более 25% опрошенных отметили, что с треками им помогают знакомиться музыкальные стриминги.

Предыдущая статья
БЕЛГРАД (Сербия): в Национальном театре премьера – «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова
Следующая статья
Ульяновский туристический проект «Дерево победы» представили на гранд-финале «Мастера гостеприимства»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru