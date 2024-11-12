Клава Кока и Хабиб: Звук узнал, какую музыку слушают дети

HiFi-стриминг Звук провел опрос среди родителей детей от 0 до 17 лет и узнал, какую музыку слушает сейчас молодое поколение. Выяснилось, что самый популярный жанр у детей –– поп-музыка, а самые востребованные артисты Клава Кока, Хабиб и корейская группа BTS. Кроме того, подростки часто слушают Виктора Цоя и группу «Король и Шут». Найти новую музыку молодым россиянам помогают стриминги и советы друзей. Взрослые уверены, что малыши от 3 до 7 лет слушают музыку ежедневно (28%). Чем старше они становятся, тем больше времени живут под саундтреки. Так, почти половина (48%) детей от 7 до 12 лет слушают музыку уже каждый день.

Какую музыку любят дети

Поп-музыка в топе популярности у детей всех возрастов. Помимо неё, малыши от 3 до 7 лет любят танцевальные мелодии (32%) и песни из современных мультфильмов (27%). Дети от 7 до 12 лет предпочитают зарубежную поп-музыку (34%), хип-хоп и рэп (27%). Подростки 12-15 лет слушают танцевальную музыку (39%), электронику (31%) и русский рок (10%). Ребята 15-17 лет чаще всего выбирают российский рэп и хип-хоп (37%).

Любимые исполнители

Список любимых детских исполнителей практически полностью состоит из российских музыкантов. Самые популярные из них — Хабиб, Клава Кока, NILETTO, Ваня Дмитриенко, а из иностранцев больше всего востребована корейская группа BTS.

Малыши до 3 лет чаще всего просят родителей включить им песни из советских мультфильмов (24%), и современных (19%). Дети от 3 до 7 лет находятся в поиске любимого исполнителя (31%), но чаще других следят за творчеством МЭЙБИ БЭЙБИ (5%) и Миланы Хаметовой (4%).

По словам респондентов, их детям-подросткам свойственно слушать артистов разных музыкальных направлений – как Егора Крида (12%), так и Виктора Цоя (11%) и группу «Король и Шут» (9%). Однако более 30% родителей, не знают, каких исполнителей выбирают их дети.

Звук связывает рост популярности музыки Цоя в том числе с открытием выставки в Санкт-Петербурге «Виктор Цой. Легенда». В поддержку выставки HiFi-стриминг запустил тематический раздел для любителей творчества группы «Кино».

Откуда дети узнают о музыке

Дети до 7 лет чаще всего узнают о новых треках от родителей (24%), подростки же получают информацию из социальных сетей (32%) или от сверстников (25%). Во всех возрастных категориях от 0 до 17 лет более 25% опрошенных отметили, что с треками им помогают знакомиться музыкальные стриминги.