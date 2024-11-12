Аналитики составили карту музыкальных предпочтений России

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE исследовал региональные музыкальные жанры. В исследовании определены характерные черты каждого региона, потенциал местных артистов и фестивалей и общие тенденции музыкальных сцен: от смягчения сурового северного рока до возрождения эмо-культуры, растущей популярности «кальянного рэпа» и шугейза.

Поп-музыка остается лидером предпочтений среди российских слушателей. Рок занимает вторую позицию по популярности, особенно выделяется панк-рок и пост-панк. Также растет интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает популярность инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.

Топ-5 выводов из исследования

Самый популярный жанр

Наиболее популярный в России жанр — поп-музыка. В регионах с ярким проявлением народной музыки жанр поп представлен в том числе эстрадной песней. К примеру, в Татарстане, Бурятии, на Кавказе эстрада существует на стыке традиционной музыки, «кальянного рэпа» и шансона.

Возрождение эмо-музыки

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается возрождение эмо-культуры, проходят специализированные фестивали и растет популярность новых исполнителей в стиле мидвест-эмо.

Рост гиперпопа

Гиперпоп возник в середине 2010-х годов и отличается сильно обработанным вокалом, металлическими звуками, запоминающимися припевами и ностальгическими отсылками к интернет-культуре нулевых. Благодаря успеху группы CREAM SODA гиперпоп стремительно набирает популярность и может стать одним из наиболее перспективных направлений в ближайшее время.

Смешение жанров и этнические мотивы

Современные российские исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

Так, татарская хип-хоп исполнительница «Дышать» набрала десятки тысяч прослушиваний после завирусившихся в сети клипов на свои треки, исполненные на татарском языке с использованием татарских инструментов. А сибирская этническая группа OTYKEN стала почетным гостем на Грэмми в 2023 году, в 2024 вместе с американским рэпером Xzibit выпустила ремикс на трек «Belief».

Переход от тяжелых жанров к более мягким

В некоторых регионах, например, в ХМАО, Архангельской и Свердловской областях, эксперты наблюдают тенденцию к смягчению музыки. Вместо тяжелого рока и метала на сцену выходит софт-панк и инди-рок, поднимающий темы любви и отношений.

«Музыка сопровождает нас везде, меняется вместе с нами и становится неотъемлемой частью экосистем. Анализируя локальные предпочтения в регионах России, мы увидели тренд на децентрализацию — музыкальная сцена перемещается из Москвы и Петербурга, все большую популярность получают песни на национальных языках», — констатирует генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Региональные особенности

Музыкальные сцены в российских регионах характеризуются жанровым разнообразием. Например, в Архангельской области доминируют тяжелые металлические направления и дрим-поп с нотками меланхолии. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел переход от тяжелой музыки к софт-панку и инди-року. Аналогичные изменения наблюдаются и в Свердловской области, где рок становится более мягким и романтичным.

В национальных республиках — Удмуртии, Татарстане и Башкортостане — широко используются народные инструменты и мотивы в сочетании с современными жанрами, такими как шугейз, танцевальная электронная музыка, рэп, хип-хоп, экспериментальная электроника и этно-электроника.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.

Надежда Бойчевски отмечает тенденцию: аудитория Восточной Сибири и Дальнего Востока тяготеет к рок-музыке, в то время как в Центральной Сибири хорошо воспринимают поп, шансон и «пацанский рэп». Башкортостан и Татарстан отличаются большой самобытной локальной сценой на собственном языке с артистами, которые не известны за пределами регионов. На юге России любят более танцевальные жанры с элементами рэп-музыки, к которым относится и «кальянный рэп».

Фестивали и аудитория

Организаторы музыкальных фестивалей в регионах предпочитают привлекать популярных федеральных артистов, так как они обеспечивают больший приток зрителей.

Однако в будущем возможно смещение акцента в сторону локальных музыкантов, которые смогут чаще выступать на городских мероприятиях и коммерческих площадках. Местные таланты постепенно выходят на первый план, привлекая аудиторию уникальными стилями и звучаниями.

Один из трендов — проведение в регионах фестивалей, ориентированных на поддержку локальных артистов. При такие мероприятия стараются организовывать в местах с высокой проходимостью, так как иначе собрать аудиторию сложнее. Но с ростом интереса к локальному творчеству эта ситуация может измениться. Все больше людей хотят поддерживать своих земляков и открывать для себя новую музыку.

Прогнозы

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях и коротким клипам, которые легко воспринимаются аудиторией.

Также станет более востребованным инди-поп в сочетании с этническими и рок элементами. Это направление уже начало набирать популярность.

Кроме того, музыканты все чаще будут включать в свою музыку фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.