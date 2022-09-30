В Нижневартовске завершился образовательный модуль федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ»

В Нижневартовске завершился выездной образовательный модуль федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ». Представители 50 арт-резиденций из 27 регионов в течение трех дней изучали возможности эффективного взаимодействия и создавали проекты на 2023 год. В завершение образовательной программы самые активные арт-резиденции получили свидетельства, подтверждающие их партнерство с арт-кластером «Таврида». Также подписано первое соглашение о сотрудничестве между арт-резиденциями внутри сети.

«За три года существования проекта федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» эта встреча самая масштабная, на ней присутствовали представители практически всех наших арт-резиденций. Три дня плотной образовательной программы, лекций, работы в командах с фасилитаторами дали свои плоды – в результате мы услышали шесть разный концепций и идей для совместной работы. В числе представленных проектов есть по-настоящему цельные и интересные, которые мы доработаем и будем реализовывать вместе командой «Тавриды». Кто-то, может быть, уже сейчас возьмет эти наработки и начнет воплощать их локально», – рассказала руководитель работы с арт-резиденциями арт-кластера «Таврида» Дарья Иодо.

Точкой сбора образовательного модуля стала арт-резиденция «Ядро», расположенная в Нижневартовске, здесь же проходила вся образовательная программа, в которую вошли лекции от экспертов, разбор кейсов, деловые игры, квесты, воркшопы. В тему работы арт-резиденций участников погрузила куратор программы арт-резиденций Уральской индустриальной биеннале, куратор арт-резиденции «Шимская горка» Женя Чайка (г. Екатеринбург). В своих форматах она рассказала о том, как арт-резиденциям взаимодействовать друг с другом, с регионом и со зрителями. Эксперт Алёна Лепёшкина, стэндап-тренер, автор серии книг-антидепрессантов, спикер крупнейших всероссийских форумов и постоянный тренер крупнейших бизнес-сообществ России (г. Смоленск), обучала участников технологиям создания эффективной команды и делилась лайфхаками – как сделать мероприятие так, чтобы на него захотелось прийти. Директор Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Екатеринбурге Кристина Горланова (г. Екатеринбург) затронула вопросы монетизации творческой деятельности и необходимых составляющих для того, чтобы стать арт-резиденцией.

«Для региональных команд участие в образовательном модуле – это возможность получить уникальные знания. И, конечно, архиважна непосредственная коммуникация с коллегами, приехавшими со всей России. Это турбулентный обмен опытом, прорывными идеями, болезненными ошибками и создание компетентной базы контактов, – говорит Людмила Козлова, руководитель арт-резиденции «Ядро», участница образовательного модуля. – Команда «Тавриды» – это пример того, как даже в непростое время можно сплотить креативные кадры вокруг главной задачи – создавать проекты для роста и развития нашей страны».

Помимо экспертов, своим опытом и кейсами поделились и сами участники образовательного модуля, что позволило всем собравшимся лучше понять специфику работы в различных регионах. В качестве спикеров выступили директор арт-резиденции «Каменка» города Красноярск Андрей Ганцелевич, арт-директор арт-резиденции «Октябрь» города Белгород, амбассадор арт-кластера «Таврида» Кристина Шевцова, руководитель медиасообщества деятелей культуры Югры, начальник медиацентра концертно-театрального центра «Югра-Классик» Юлия Фаляхова и руководитель сети арт-резиденций Югры «Поток» Тимур Фаляхов.

«Для меня основной целью поездки было расширить географию связей с другими резиденциями, обменяться опытом, в том числе для дальнейших совместных проектов, а также пройти образовательный модуль для развития нашей резиденции в сфере продюсирования молодых творцов по разным направлениям. Цель достигнута более чем, еду в Белгород с пониманием дальнейшего вектора работы в нашей арт-резиденции», – поделилась Кристина Шевцова.

По итогам образовательного модуля подписаны первые соглашения о сотрудничестве внутри федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ» между красноярской «Каменкой» и питерской арт-резиденцией «Пулковец», а также нижневартовским «Ядром». Первые мероприятия в рамках соглашения – поездки сотрудников арт-резиденций к партнерам для прохождения стажировок – намечены на ноябрь-декабрь этого года и продолжатся в 2023 году.

«Основной целью моей поездки в Нижневартовск было знакомство с коллегами из других регионов, изучение их опыта и поиск новых форматов и технологий для нашей работы. Результаты, конечно, превзошли все ожидания, – рассказал участник образовательного модуля, директор красноярской арт-резиденции «Каменка» Андрей Ганцелевич. – Во-первых, мы подписали соглашения о взаимных стажировках. Во-вторых, приняли целый пакет договоренностей с коллегами из разных регионов об обмене резидентами и проектами. Так, с барнаульской арт-резиденцией «Код» мы договорились о взаимном размещении в наших виртуальных галереях работ арт-резидентов в формате NFT, с тульской резиденцией «Космос развития» – об обмене делегациями. Приняли решение о вступлении в «Киноклуб «АССА» югорского «ПОТОКа». Несколько арт-резиденций привезут своих спикеров к нам на форум «Российская креативная неделя – Сибирь». Безусловно, один из важнейших результатов – свидетельство от арт-кластера «Таврида», подтверждающее официальный статус «Каменки» как члена федеральной сети арт-резиденций. Считаю это признанием того, что мы правильно выбрали и успешно реализуем основные направления нашей работы».

В завершение образовательного модуля свидетельства о партнерстве с арт-кластером «Таврида» получили арт-резиденции, которые состоят в федеральной сети с 2019 года, активно работают и прошли все образовательные программы. В числе партнеров 10 арт-резиденций: «Ядро» (Нижневартовск), «Каменка» (Красноярск), «Высота» (Нижний Новгород), «Родина» (Тула), «Космос Развития» (Пермь), «Квартира» (Сургут), «Пулковец» (Санкт-Петербург), «Контора пароходства» (Тюмень), «Ковёр» (Нижнекамск), «АртНахабино» (Нахабино).

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