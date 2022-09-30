ВПЕРВЫЕ НА ТВ: «Кинопремьера» — «Глаза Тэмми Фэй»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») впервые на российском ТВ покажет пронзительную биографическую драму о взлете, падении и раскаянии популярных в 80-е телеевангелистов.

В основу сюжета легла реальная история супругов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которые создали собственную христианскую телевизионную сеть и тематический парк. Тэмми также была известна своим пением и работала с людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях, а её муж был обвинён в изнасиловании и совершении финансовых махинаций.

Две премии «Оскар»: за лучшую женскую роль в исполнении огненной красавицы Джессики Честейн («Интерстеллар», «Оно 2») и за лучший грим и прически. Также в фильме снялся двукратный номинант «Оскара» Эндрю Гарфилд («Социальная сеть», «Новый человек-паук»).

Не пропустите телепремьеру — смотрите впервые на российском ТВ 5 октября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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