В Новой Третьяковке состоятся премьеры произведений Дмитрия Курляндского и Владимира Варнавы, написанных специально к выставке Михаила Врубеля

25 ноября 2021 года в Новой Третьяковке в рамках текущей выставки Михаила Врубеля состоится третий вечер проекта T Lates, посвященный чувствам. В центре программы — премьеры музыкального произведения Дмитрия Курляндского и хореографического перформанса Владимира Варнавы, созданных специально к выставке.

Авторы проекта предлагают не просто рассматривать картины и рисунки Михаила Врубеля, но стать непосредственными участниками чувственного эксперимента, ощутив мощь и энергию творчества художника через музыку, пластику и хореографию.

Первой частью программы станет музыкальный аудиомаршрут по выставке Врубеля от композитора Дмитрия Курляндского. Во второй части вечера состоится премьера трехактной танцевальной постановки хореографа Владимира Варнавы, также посвященной творчеству художника.

Владимир Варнава о перформансе: «Идеи Врубеля, трансформированные методом свободных ассоциаций, будут переведены в хореографический текст, в чувственную физическую субстанцию — танец. Я разбиваю простые движения на фазы и собираю их в уникальные акты-кристаллы. В каждом из актов мы будем изучать основные идеи, заложенные художником, и трансформировать их в танцевальное полотно. Названия разделов обращены к известной серии Врубеля, представленной в отдельном зале на выставке — работам «Демон (сидящий)»,

«Летящий Демон» и «Демон поверженный». Место действия — Неоновый Куб — фантастически горящий закат, в котором отражаются герои произведений художника. Драматургия развивается от созерцания к активному действию, завершается крушением, потерей всякого контроля. От внутренней несвободы, ограниченности, материальности — к освобождению духа Демона через танец».

Начало в 21:30.

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