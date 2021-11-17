От Стоунхенджа до МКС: выходные в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

20 и 21 ноября 2021 года центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает на тематические экскурсии, лекции и кинопоказ. Гости узнают об истории создания крупнейшего проекта в истории человечества — Международной космической станции, как древнейшее каменное сооружение Стоунхендж связано с астрономией и в какие суммы обходится освоение космоса. Участие во всех мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В субботу, 20 ноября, состоится экскурсия «Форпосты в космосе», посвященная запуску в 1998 году первого модуля Международной космической станции — «Заря». Участникам расскажут, для чего создавались орбитальные станции «Алмаз» и «Мир» и как сегодня осуществляется работа МКС. Также они увидят полномасштабный макет комплекса «Мир», состоящий из базового блока из трех модулей: «Квант», «Квант-2» и «Кристалл». В этот день пройдут три экскурсии — в 13:00, 15:00 и 17:00. Участие по регистрации.

Еще одним мероприятием к этой памятной дате станет лекция «МКС. История строительства». Она начнется в 18:00. Слушатели узнают об устройстве орбитальной станции, как сейчас живут на ней космонавты и чем они занимаются. На встрече обсудят и перспективы развития МКС на ближайшие годы. Вход бесплатный, по регистрации. Кроме того, прямой эфир лекции покажут на официальной странице ВДНХ «ВКонтакте».

Также в субботу в 16:00 здесь проведут лекцию из цикла «Искусство в космосе» — «Археоастрономия: мегалиты и представления древних людей о космосе». Историк искусства, искусствовед Диана Джангвеладзе расскажет о мегалитах — сооружениях из внушительных по размеру каменных глыб, характерных для бронзового века. Некоторые из этих комплексов старше египетских пирамид, а самый известный — Стоунхендж на юге Англии — сложен из камней около 25 тонн каждый. Слушатели узнают, кто возводил эти постройки и для каких целей, как мегалиты связаны с представлениями людей древности о космосе и астрономическими наблюдениями, а также о новейших открытиях молодой науки археоастрономии. Необходима регистрация.

В воскресенье, 21 ноября, в 15:00 в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» состоится бесплатный показ культового фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза» о фантастических межгалактических путешествиях. Ссылка на регистрацию.

В 18:00 посетителей ждет тематическая лекция ко Дню бухгалтера — «Стоимость покорения космоса». Для освоения космоса используются самые передовые технологии, а само оборудование для этих целей — спутники, космические корабли, скафандры, системы жизнеобеспечения и прочее — очень сложные и тонкие системы. Собрать и запустить в космос аппарат, особенно пилотируемый, не только трудоемко, но и довольно дорого. На лекции расскажут, в какую сумму обходится подготовка профессиональных космонавтов, почему стоимость космических аппаратов поистине астрономическая, насколько ракетное топливо дороже обычного бензина и сколько стоит отправиться в космос в качестве туриста. Участие по регистрации. Прямой эфир лекции пройдет на официальной странице ВДНХ «ВКонтакте».

Мероприятия в центре «Космонавтика и авиация» могут посетить гости, у которых имеется действующий QR-код. Его необходимо предъявить на входе вместе с документом, удостоверяющим личность. Дети до 14 лет могут посещать центр в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет — без QR-кода и без сопровождения. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах — масочный режим. Более подробно на сайте.

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