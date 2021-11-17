Международный фестиваль коротких метров «Moscow Shorts» приглашает на завершающий показ 2021 года

«Moscow Shorts» предлагает проводить осень вместе за просмотром короткометражного кино 24 ноября в 21.30 в кинотеатре Москино «Космос». Рецепт отличного настроения среди недели: увидеть шесть уникальных картин и подключиться к обсуждению фильмов вместе с лектором фестиваля Ламарой Карчава.

На показе будут представлены номинанты из Франции, России, Сингапура, Турции и 2 картины из Германии. Всего вас ожидает шесть фильмов-победителей в разных категориях: игровое, документальное и анимационное кино. Показ проводится на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

На последнем показе 2021 года зрители смогут увидеть, чем обернётся встреча молодого человека со своим биологическим отцом («Deus Ex Machina/Бог из машины»), узнать, что предпримет конструктор воздушных змеев в ситуации безветрия («Ветер»), посмотреть, как владельцы крупного бизнеса в период карантина прощались с магазином, созданным своими руками («Сегодня последний день»), выяснить, смогут ли рядом друг с другом ужиться необщительная девушка и секс-работница («Мертвая зона»), понаблюдать за путешествием главной героини по местам прошлого («Где-то еще») и проследить за тем, как учительница без водительских прав будет возить своих учеников в отдаленную школу («Школьный автобус»).

Билеты на показ можно приобрести сайте фестиваля moscowshorts.com и на сайте Москино mos-kino.ru. Следить за новостями фестиваля удобно в социальных сетях и на сайте нашего СМИ АртМосковия.

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