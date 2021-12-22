В Новый год с Белгородской филармонией!

Приближается самый волшебный праздник! Белгородская государственная филармония предлагает в преддверии Нового года, а также во время праздничных дней мощную порцию новогодней атмосферы, волшебства и, конечно, Музыки!

23 и 24 декабря филармония приглашает посетить эксклюзивную музыкальную программу «Новогодние вечера»! Слушателей ждут знакомые каждому душевные русские и зарубежные песни («Три белых коня», «Увезу тебя в тундру», «Пять минут» и еще многое-многое другое). В концерте принимает участие Концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижёр – Юрий Меркулов, дирижёр – Дмитрий Артёмов), Ансамбль солистов Академического хора «Extreme Voices» (руководители –Алексей Костенко и Елена Алексеева), лауреат международных конкурсов Евгений Добров, а также Ансамбль танца (руководитель – Александр Манжола).

30 декабря Органный зал запестрит калейдоскопом артистов и инструментов! За «королём музыкальных инструментов» непревзойдённый Тимур Халиуллин. Неповторимому звучанию органа добавят красок заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Геннадий Панкратов (аккордеон), Карен Вирабян (дудук), Михаил Пидручный (флейта пана, волынка), Олег Шейна (виолончель).

Прекрасная музыка за считанные часы до Нового года: 31 декабря состоится праздничный концерт биг-бэнда «No Comment» (главный дирижер – Владимир Уваров, дирижёр – Игорь Овчаров). Солируют лауреаты международных конкурсов – Екатерина Новикова, Арина Гюнтер, Евгений Добров, Алина Романович, Антон Аргунов (вокал) и Василий Иващук (бас-тромбон).

3 января филармония приглашает отправиться в «Новогоднее путешествие»! Микс латиноамериканских и испанских мелодий подарят гитарный ансамбль «Звуки мира» (руководитель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников), солисты – лауреаты международных конкурсов Наталья Воскресенская (меццо-сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Галина Зольникова (сопрано).

4 января состоится еще один концерт цикла «Новогодние вечера»! Удивительная программа не оставит равнодушным никого! Спонсоры качественной музыки и ярких эмоций – Симфонический оркестр (дирижёр, лауреат международного конкурса Дмитрий Филатов) и вокальный квартет «PER4MEN». В составе коллектива четыре виртуозных солиста филармонии, обладающих неповторимыми тембрами и мощной энергетикой.

Посетить концерт 5 января нужно тем, кто быстро устаёт от холодной зимы! «Жаркая» программа из ритмов горячего и страстного танго. Концертная программа «Тангомания» приурочена к столетию аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. В ней участвуют лауреаты международных конкурсов Ольга Бобрышева (домра), Валентина Яблонская (фортепиано), Глеб Мацевитый (виолончель), Артур Прокопенко (ударные) и Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель – Александр Манжола).

6 и 7 января состоится концерт «Орган и стеклянная арфа»! Стеклянная арфа – волшебный и самый что ни на есть новогодний инструмент! Всё дело в том, что она представляет собой композицию из бокалов, расположенную в определённой последовательности.

Высота звука регулируется уровнем налитой жидкости. Не упустите возможность услышать необыкновенное звучание! Музыкант из Санкт-Петербурга Александр Лемешев продемонстрирует возможности этого удивительного инструмента.

Удивительные концерты Белгородской государственной филармонии подарят заряд новогоднего настроения и ощущение волшебного праздника, а празднование Нового года станет гораздо ярче и атмосфернее!

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