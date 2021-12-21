Персональная выставка Бато Дугаржапова и Ирины Митриковой «Мороз и солнце» открылась в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

В выставочном зале ВСЕКОХУДОЖНИК, пройдет выставка Бато Дугаржапова и Ирины Митриковой, организуемая РОО «Мастер-класс» при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

Творческий дуэт Бато и Ирины необычайно плодовит. Участие в живописных пленэрах в самых различных уголках России: Ярославль, Кострома, Владимир, Переславль-Залесский, Татарстан, Крым и озеро Байкал – вот только незначительная часть тех мест, где успели побывать и поработать за последнее время художники.

Творческий метод, которому следуют живописцы, можно определить как метод импрессионизма. Impression — от французского «впечатление», одно из крупнейших течений в искусстве последней трети 19 века. Впечатление от увиденного мотива, впечатление от портретируемого, впечатление от события – это более широкая трактовка понятия импрессионизма. Импрессионизм в понимании наших героев — это свобода творчества, свобода импровизации, упоение от процесса живописного творения своего особенного мира – мира феерически красочного, фантасмагорического.

Для Бато нет никаких канонов, он — дитя своих эмоций, он прислушивается только к своему внутреннему состоянию, голосу, интуиции. Прирожденное чувство колорита, абсолютное чувство композиции, позволяет художнику создавать неповторимые, красочные, яркие, пронизанные светом произведения. Таковы многочисленные крымские пейзажи, виды Ярославля и Костромы. Легкая самоирония, характерная для Бато, юмор, а порой и наивность отличает искусство Бато Дугаржапова, что притягивает к его личности многочисленных поклонников и последователей.

Ирина Митрикова более рациональна, сдержаннее в колорите, уравновешивает порой, необузданный нрав Бато, но тем не менее, идет в фарватере творческих устремлений своего спутника. Ирина больше тяготеет к графическим техникам – пастели, акварели, графитному карандашу и другим, что ощущается и в ее живописи маслом.

Взаимное обогащение приносит интересные результаты. Одним из которых и стала выставка «Мороз и солнце». Это первая персональная выставка двух талантливых живописцев, несомненно, останется незамеченной московской публикой.

Выставка завершит работу 9 января 2022 года.

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