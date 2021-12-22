«Лики / Лица / Морды». Музей AZ представит выставку в Мраморном дворце Русского музея

Московский частный Музей AZ впервые представит выставку в Государственном Русском музее. 29 января 2022 года в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге откроется выставочный проект «Лики / Лица / Морды», в котором будут показаны портреты художников-шестидесятников и современных авторов, среди которых Анатолий Зверев, Олег Целков, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Владимир Немухин, Гриша Брускин, Сергей Шутов и другие. Выставка «Лики / Лица / Морды» исследует метаморфозы портретного жанра во второй половине XX и начале XXI века и приурочена к 90-летию Анатолия Зверева (1931–1986), одного из самых самобытных художников-шестидесятников.

Анатолий Зверев. Автопортрет в шляпе. Конец 1950-х. Бумага, тушь. Музей AZ

Анатолий Зверев. Портрет Полины Лобачевской. 1958. Бумага, масло. Музей AZ

Анатолий Зверев. Портрет Лили. 1957. Бумага, гуашь. Музей AZ

Анатолий Зверев. Портрет Оксаны Асеевой. 1969. Картон, масло. Музей AZ

Эдуард Зеленин. Композиция «Голова». Из серии «Головы». 1986-1989. Холст, масло. Музей AZ

Олег Целков. Коллекционер и коллекция. 1989. Холст, масло. Музей AZ

Наталия Турнова. Запредельное (из серии «Страсти»). 2014. Холст, масло. Музей AZ

Глеб Богомолов. Фрагментарный портрет античного героя. 2001. Холст, смешанная техника. Музей AZ

Михаил Шемякин. Святой Христофор. 1976. Холст, масло. Музей AZ

Михаил Шемякин. Метафизический портрет. 1981 год. Холст, масло. 193х126. Музей AZ

Сергей Шутов. Остров (Автопортрет). 1983 год. Холст, масло, папье-маше, карандаш, смешанная техника. 60х50. Музей AZ

Гиша Брускин. Космический портрет. 2020. Армированный гипс. 75х55х12. Музей AZ

Владимир Немухин. Валет-гитарист. 1992. Бумага, гуашь. 111х91. Музей AZ

Эдуард Штейнберг. Автопортрет. 1961. Картон, масло. 74,6х49,7. Музей AZ

В экспозицию вошли лучшие работы художников Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Михаила Шемякина, Льва Кропивницкого, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова, Эдуарда Штейнберга, Леонида Пурыгина, Ивана Лубенникова, Сергея Шутова, Натальи Нестеровой, Леонида Ротаря, Наталии Турновой, Гриши Брускина, Глеба Богомолова, Эдуарда Зеленина и Игоря Ворошилова. Также на выставке будут показаны фотографии этих авторов, сделанные Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

Смысловым стержнем выставки ее куратор Полина Лобачевская выбрала «ряд волшебных изменений милого лица». Эти известные строки Афанасия Фета принадлежат жанру интимной лирики. Однако материал экспозиции, наоборот, драматизирует тему портрета.

Арт-директор Музея AZ, автор и куратор выставки Полина Лобачевская о концепции проекта: «Варвары предпочитали изображать Морды — и веселей, и чтобы силы враждебные отпугнуть. Христиане взялись за Лики — ведь главным предметом изображения стали сцены из Ветхого и Нового Заветов. В эпоху Возрождения художники достигли вершин мастерства, которое все более и более утверждало величайшее достижение христианской культуры — несомненную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Господа Бога. И постепенно в изображениях ликов святых стали проступать черты современников и соседей творцов. Главным для великих художников был свет, и свет этот был божественным и превращал Лица в Лики. Но грянул век двадцатый. И столкнулись в нем и Лики, и Лица, и Морды. В литературе и в живописи, да и в нашей повседневной жизни мы с волнением наблюдали, как лица превращались в морды, «но все же, все же, все же» иногда — в лики. Лики, Лица и Морды посмотрят в глаза друг другу и зрителям в веке двадцать первом».

Директор Музея AZ Наталия Опалева отметила, что возможность создать выставку, посвященную искусству портрета ХХ и ХХI веков в стенах Русского музея, имеет для нее лично, и для музея особое значение: «Русский музей всегда был для меня главным символом Петербурга и русской культуры в целом, поэтому сейчас и для меня лично, и для нашего музея радость и большая честь показать в Мраморном дворце более 90 работ из коллекции Музея AZ и моего собрания».

Выставка «Лики / Лица / Морды» — хорошее начало для знакомства петербургских зрителей с Музеем АZ, считает заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский: «Лицо» в искусстве шестидесятников и семидесятников предстает и в традиционном «портретном» плане, с акцентом на психологизме, эмоциональном состоянии, и в торжестве гротеска. У выставки «Лики / Лица / Морды» есть своя драматургия, которая, уверен, завладеет вниманием зрителей».

«Мы рады, что именно Государственный Русский музей впервые знакомит петербургского зрителя с Музеем AZ, — говорит заместитель директора Русского музея Евгения Петрова. — Сегодня уже вырисовывается масштабная задача, которую в перспективе ставит перед собой музей. Это попытка собственной репрезентации искусства 1960-80-х годов как целостного явления художественной культуры».

Музей Анатолия Зверева (Музей AZ) был открыт в 2015 году, и за это время успел заслужить репутацию активной, ищущей, современной музейной институции. Музей нацелен не только на собирательство и популяризацию творчества Зверева. Коллекция постоянно обогащается за счет приобретения произведений мастеров, сыгравших важную роль в художественной жизни второй половины ХХ века.

Уже более шести лет Музей AZ показывает и актуализирует наследие художников второй половины ХХ века в череде выставок, каждая из которых становится громким событием в культурной жизни Москвы. Одним из таких проектов стала выставка «Лики / Лица / Морды» в Музее AZ, которую в 2021 году посетило 20 тысяч человек.

Коллекция работ художников-нонконформистов, собранная генеральным директором и основателем Музея AZ Наталией Опалевой, сегодня является одной из самых значительных в России. Наиболее ярко коллекция была представлена во Флоренции в Фонде Франко Дзеффирелли, а затем в проекте «Свободный полет», который в 2019 году открыл Западное крыло Новой Третьяковки.

Выставка завершит работу 10 марта 2022 года.

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