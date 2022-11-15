В ноябре Arna Media выпустит на онлайн-платформах 5 картин

В ноябре 2022 Arna Media выпустит на онлайн-платформах 5 картин.

БРАТ И СЕСТРА / Brother and sister (Frère et soeur)

Они не общались друг с другом более 20 лет: Элис – актриса, не может простить родного брата Луи, бывшего учителя и поэта. Но смерть родителей сталкивает их лицом к лицу.

Режиссер: Арно Деплешен («Рождественская сказка», «Призраки Исмаэля»)

В ролях: Марион Котийяр («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Макбет»), Мельвиль Пупо («Офицер и шпион», «Лазурный берег», «И все же Лоранс»), Голшифте Фарахани («Совокупность лжи», «Патерсон»), Патрик Тимси («Последний наемник»).

Франция, 2022, драма, 108 мин, 18+

ТЕМНЫЕ ТАЙНЫ / Dark Places

От автора бестселлера «Исчезнувшая»!

Тридцать лет назад Либби Дэй пережила страшную трагедию: ночью убили ее мать и двух сестер, в преступлении признается виновным ее старший брат — Бэн Дэй, вина которого не была доказана полностью. Спустя время Либби Дэй решает возобновить расследование и узнать все, что произошло в ту роковую ночь. Готова ли она пережить этот кошмар вновь? На что она готова пойти ради правды? И какие ужасы хранят в себе эти темные тайны?

В ролях: Хлоя Морец («Суспирия», «Разум в огне», «Пипец 2»), Шарлиз Терон («Форсаж 9», «Взрывная Блондинка, «Белоснежка и Охотник»), Николас Холт («Люди X: Тёмный Феникс», «Безумный Макс: Дорога Ярости», «Фаворитка»).

США, Великобритания, Франция, 2015, триллер, драма, криминал, детектив, 113 мин, 16+

ШАМПАНСКОГО! / Champagne!

Весна, французские виноградники всемирно известной провинции Шампань

Жан, Патрик, Джоанна, Роман и Гийом дружат уже 30 лет. Патрик собирает старых друзей на свой мальчишник, решив совместить праздник и дегустацию лучших сортов игристого. Беда в том, что гости вечеринки ненавидят будущую жену Патрика и чем крепче градус событий, тем сложнее воспринимать выбор друга на трезвую голову…

Режиссер: Николя Ванье («Расправь крылья», «Как прогулять школу с пользой»)

В главных ролях: Эльза Зильберштейн («Модильяни»), Франсуа-Ксавье Демезон («Пеликан», «Первый день оставшейся жизни»), Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете», «Страх и трепет»).

Франция, 2022, комедия, 100 мин, 18+

ГРЯЗНЫЕ МИЛЛИОНЫ / Boiseu

Последний шанс вернуть своё.

Бывший коп выходит на след колл-центра, зарабатывающего на аферах миллионы долларов. Одной из жертв стала его жена, добровольно отдавшая мошенникам все накопления. Желая отомстить негодяям, он становится одним из сотрудников криминальной организации.

В ролях: Пён Ё-хан, Ким Му-ёль, Ким Хи-вон, Пак Мён-хун, Ли Джу-ён, Чо Джэ-юн.

Южная Корея, 2021, триллер, детектив 16+, 106 мин.

ШАГНИ ВПЕРЕД / Rise / En Corps

Обнажи свою свободу!

Элиза блистает на большой сцене. Выступления юной примы собирают полные зала, а критики превозносят ее до небес. Но все рушится в один миг: измена близкого человека и серьезная травма ставят крест на ее карьере. Не желая мириться с судьбой, бывшая балерина ищет вдохновение в современном танце.

Режиссер: Седрик Клапиш («Он и Она», «Красотки»).

В ролях: Марион Барбо, Матильда Варнье («Вечность», «Династия»), Франсуа Сивиль («Мольер», «Притворись моим парнем»), Пио Мармай («Возвращение в Бургундию»), Дени Подалидес («Офицер и шпион»).

Франция, 2022, мелодрама, танцы, 120 мин, 16+.

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