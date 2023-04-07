10 апреля в 13:00 в офисе компании «VK» состоится премьера проекта «АРТ ЯЛТА. 1900».

Почему убежденный холостяк Чехов решил жениться? Как Немирович-Данченко довел Горького до слез? Почему Толстой был возмущен «Дамой с собачкой»? Как Горький придумывал пьесу «На дне»? Зачем Чехов весной 1900-го года собрал в Ялте невероятную творческую компанию и что из этого получилось?

Ответы в истории, а навигатором в ней станет документальный медиапутеводитель «АРТ ЯЛТА. 1900» — скринлайф-сериал и сайт.

Сериал расскажет о захватывающем моменте культурной жизни Ялты — гастролях МХТа весной 1900 года через экран смартфона Антона Чехова. Приглашаем «подсмотреть» за влюбленным, печальным, взволнованным и счастливым Чеховым, тем более, Антон Павлович не против.

В ролях: Антон Чехов, Иван Бунин, Максим Горький, Константин Станиславский, Ольга Книппер и другие. Эти имена всем знакомы, но скорее как исторические абстракции. В «АРТ ЯЛТЕ.1900» зрители смогут по-настоящему познакомиться с классиками, которые были не только талантливыми, но и эмоциональными, харизматичными и остроумными людьми.

В ходе презентации команда проекта представит документальный скринлайф-сериал и сайт «Арт Ялта.1900» и ответит на вопросы.

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