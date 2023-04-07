БЕЛГРАД (Сербия): Накануне дня рождения Александра Островского в Национальном театре будут сыграны «Волки и овцы»

Знаменитую комедию русского драматурга для сербской сцены адаптировал режиссер Эгон Савин. За его плечами работа не только в многочисленных театрах бывшей Югославии, но и мира: Австрии, Венгрии, Германии, Израиля, Польши, Швейцарии.

Классические пьесы вытесняются современными неумолимо, но это не значит, что к ним не нужно возвращаться. Да, постановки драматургии Вильяма Шекспира, Эдмона Ростана, Антона Чехова, Софокла требует большого таланта, энергии. К драматургии Александра Островского Эгон Савин обращался уже дважды – «Лес» был поставлен в Югославском драматическом театре и Новой опере Будапешта.

«Под благочинными масками «благородных» людей зачастую скрываются настоящие бестии. С незапамятных времен человеческий род существует разделенным на старых и молодых, мужчин и женщин, верующих и неверующих, богатых и бедных, грамотных и неграмотных, безумных и здравомыслящих, негодяев и дворян... Но есть разделение, которое, возможно, куда древнее и важнее, чем все остальные. Это разделение на волков и овец.

Это разделение не знает границ, оно существует как среди друзей, так и среди возлюбленных, союзников, кланов, банд, партий. Это разделение не знает ни расы, ни нации, исторических периодов или культур, принадлежности или уз. Оно вечно и неразрушимо, сопровождает каждую человеческую жизнь. Нет ни одного человека, который жил бы в этом мире, не став ни волком, ни овцой», – полагает режиссер.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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