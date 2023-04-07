«Облака надо мной не весенние, но я верю в любовь и спасение»

Наверное этими словами можно кратко описать кредо балета Р.Глиэра «Медный всадник», которое с большим мастерством постановочная группа показала астраханскому зрителю.

Балетмейстер-постановщик Юрий Клевцов сумел сгладить противоречие, отчетливо обрисованное А.С. Пушкиным. Автор поэмы как бы подчеркивает, что государственные интересы нередко оказываются важнее целей отдельных личностей и важнее даже их жизней. А.С. Пушкин осознавал, что управлять государством, преобразовывать его невозможно, если учитывать интересы каждого человека, которые могут противоречить интересам государства. А.С. Пушкин, подчеркивая во вступлении поэмы важность преобразований Петра, в то же время показывает трагедию бедного Евгения - жертву «исторической необходимости».

При этом трудно ответить на вопрос: кто в данном конфликте прав, а кто – виноват. А.С. Пушкин строит свое повествование так, оно оправдывает деятельность Петра I, которая положительно сказалась на развитии государства, а читатель жалеет Евгения и его возлюбленную Парашу, которые стали жертвами.

Юрий Клевцов психологически точно разрешил эту дилемму, изменив концовку поэмы, показав в заключительной сцене встречу у памятника Петру I Евгения и Парашу, предоставив зрителям возможность для раздумий, реальная эта встреча или мистический прием, говорящий о том, что любовь бессмертна и любящие обязательно встретятся, несмотря не на что.

Гениальная музыка Р. Глиера настолько многопланова и велика, что точно отражает всё разнообразие эмоций исполнителей на сцене и является неотъемлемой частью сюжетной линии. Симфонический оркестр под управлением дирижера-постановщика Валерия Воронина в совершенстве продемонстрировал владение сложными приемами для столь многоплановой музыки.

Отдельно стоит остановиться на работе художника-постановщика Олега Молчанова и художника видеоконтента Виктории Злотниковой: сценография, костюмы и видеоконтент позволили в полной мере воссоздать на сцене петровскую эпоху и пушкинские образы, которые любимы народом и известны зрителю.

Ведущие артисты балета Артур и Айгуль Альмухаметовы, Всеволод Табачук и София Романова показали себя не только прекрасными танцовщиками, но и настоящими драматическими актерами, ибо именно в балете «Медный всадник» по-настоящему самостоятельно звучат мужская и женская роли.

Три премьерных дня сопровождались овациями и восторженным приемом зрителей из чего можно смело сделать вывод, что Астраханский театр оперы и балета «прорубил» окно к сердцам Астраханцев.

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