В онлайн-кинотеатрах Иви и KION состоялась премьера сериала «Дайте шоу» о закулисье популярных ток-шоу и о том, как телепередачи могут повлиять на судьбы людей — от простых гостей до их авторов и даже звезд шоу-бизнеса. К выходу сериала с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской аналитики KION решили выяснить, действительно ли телевизионные ток-шоу остаются сверхпопулярными среди россиян. Опрос проходил среди абонентов МТС старше 18 лет и показал, что более половины опрошенных (а именно — 51.4 %) среди всего телевизионного контента выбирают формат программ ток-шоу.

Исследование предпочтений российских зрителей ток-шоу позволило выявить несколько ключевых тенденций. Согласно данным опроса, большинство зрителей ток-шоу (46,6%) хотят узнавать из них новости и подробности событий, происходящих в стране. Наиболее интересной темой, которую российские зрители хотели бы видеть в сюжетах ток-шоу, оказалась личная жизнь звезд — ее назвали 58% опрошенных. Это внимание объясняется тем, что жизнь знаменитостей вызывает у людей сильные эмоции, сопереживание и обсуждение.

На втором месте по популярности стала тема преступлений и криминала (24% респондентов). Этот феномен может быть интерпретирован как отражение общественного интереса к социальным нарушениям и тенденциям, что также может служить средством формирования представления о безопасности в обществе. Замыкают тройку истории из жизни обычных людей — их выбрали 20% опрошенных. Эти истории предлагают более приземленный и реалистичный взгляд на человеческие переживания, создавая мост между зрителем и представленными персонажами. Таким образом, результаты опроса демонстрируют многогранный и динамичный характер интересов российской аудитории в контексте ток-шоу.

Ток-шоу остается преимущественно телевизионным форматом: среди респондентов, которые смотрят программы хотя бы иногда, большинство (а именно 72%) предпочитают телевидение. Это говорит о том, что телевидение остается основным источником развлечения и информации для широкой аудитории. Например, живые эфиры с возможностью интерактивного общения, участие в голосованиях, обсуждениях и возможность зрителей задавать вопросы прямо в эфире создают эффект причастности и вовлеченности.

При этом большинство опрошенных россиян хотят наблюдать за миром ток-шоу издалека: только 25.9% респондентов хотели бы попасть в телевизионную студию и своими глазами посмотреть, как снимают будущие хиты эфира. И лишь 10,2% россиян рискнули бы попробовать прийти на шоу в качестве участника и поделиться своей историей. При том, что широкая аудитория этих шоу демонстрирует высокий уровень интереса к зрелищу, лишь небольшая часть людей готова сделать шаг вперед и стать частью этого процесса.