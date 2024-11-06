РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВ онлайн-кинотеатрах Иви и KION состоялась премьера сериала «Дайте шоу»

В онлайн-кинотеатрах Иви и KION состоялась премьера сериала «Дайте шоу»

editor
By editor
82
джигурда
Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатрах Иви и KION состоялась премьера сериала «Дайте шоу» о закулисье популярных ток-шоу и о том, как телепередачи могут повлиять на судьбы людей — от простых гостей до их авторов и даже звезд шоу-бизнеса. К выходу сериала с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской аналитики KION решили выяснить, действительно ли телевизионные ток-шоу остаются сверхпопулярными среди россиян. Опрос проходил среди абонентов МТС старше 18 лет и показал, что более половины опрошенных (а именно — 51.4 %) среди всего телевизионного контента выбирают формат программ ток-шоу.

Исследование предпочтений российских зрителей ток-шоу позволило выявить несколько ключевых тенденций. Согласно данным опроса, большинство зрителей ток-шоу (46,6%) хотят узнавать из них новости и подробности событий, происходящих в стране. Наиболее интересной темой, которую российские зрители хотели бы видеть в сюжетах ток-шоу, оказалась личная жизнь звезд — ее назвали 58% опрошенных. Это внимание объясняется тем, что жизнь знаменитостей вызывает у людей сильные эмоции, сопереживание и обсуждение.

На втором месте по популярности стала тема преступлений и криминала (24% респондентов). Этот феномен может быть интерпретирован как отражение общественного интереса к социальным нарушениям и тенденциям, что также может служить средством формирования представления о безопасности в обществе. Замыкают тройку истории из жизни обычных людей — их выбрали 20% опрошенных. Эти истории предлагают более приземленный и реалистичный взгляд на человеческие переживания, создавая мост между зрителем и представленными персонажами. Таким образом, результаты опроса демонстрируют многогранный и динамичный характер интересов российской аудитории в контексте ток-шоу.

Ток-шоу остается преимущественно телевизионным форматом: среди респондентов, которые смотрят программы хотя бы иногда, большинство (а именно 72%) предпочитают телевидение. Это говорит о том, что телевидение остается основным источником развлечения и информации для широкой аудитории. Например, живые эфиры с возможностью интерактивного общения, участие в голосованиях, обсуждениях и возможность зрителей задавать вопросы прямо в эфире создают эффект причастности и вовлеченности.

При этом большинство опрошенных россиян хотят наблюдать за миром ток-шоу издалека: только 25.9% респондентов хотели бы попасть в телевизионную студию и своими глазами посмотреть, как снимают будущие хиты эфира. И лишь 10,2% россиян рискнули бы попробовать прийти на шоу в качестве участника и поделиться своей историей. При том, что широкая аудитория этих шоу демонстрирует высокий уровень интереса к зрелищу, лишь небольшая часть людей готова сделать шаг вперед и стать частью этого процесса.

Предыдущая статья
Александр Дьяченко возвращается в тайгу
Следующая статья
Москва стала центром молодежного кино будущего

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru