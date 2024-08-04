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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Парке Горького расцвел вход со стороны Ленинского проспекта

editor
By editor
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цветы в парке горького

Его украсили цветочные инсталляция фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы».

Новый проект площадью 600 кв.м. представили посетителям в рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы». Он украсил вход в Парк Горького, расположенный между зданиями НИТУ «МИСиС» и научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и ведущий к Музею современного искусства «Гараж» и площади Искусств.

Яркие цветовые решения и реплики картин В.И. Кандинского и К.С. Малевича – в духе конструктивизма и супрематизма – открывают посетителям новую яркую страничку центрального парка Москвы и напоминают о его 96-летней истории, когда к оформлению ЦПКиО привлекались выдающиеся художники и дизайнеры своего времени – к примеру, Эль Лисицкий или Александр Родченко.

Молодые московские художники изготовили 24 фигуры высотой 2,5 метра – реплики к узнаваемой картине Малевича «Спортсмены». Для украшения использованы около ста световых инсталляций с управляемым светом и более 12 000 цветущих растений – бегонии, тысячелистники, злаковые травы, розы, котовник, рубекии, маралы, флоксы, пеларгонии, алиссум и другие. Цветочный орнамент повторяет геометрические формы, популярные в 1920-1930-ые годы. На исторической входной зоне также установлена 25-метровая красная лавочка.

Впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к Парку Горького была предложена еще в 1932 году в генплане Москвы авторства А. Щусева и А. Власова, но идею так и не удалось воплотить. В качестве дани традициям и истории вход выполнен в стиле конструктивизма.

В 2018 году после благоустройства исторического входа в Парк Горького открылся полноценный 200-метровый бульвар с ландшафтным парком, лестницей, перголой, скамейками и открытой площадкой для арт-инсталляций.

Фото – архив пресс-службы Парка Горького

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