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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваМузей Победы до конца года продлил проект «Голоса Победы»

Музей Победы до конца года продлил проект «Голоса Победы»

editor
By editor
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фронтовые-письма
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы до конца 2025 года продлил проект «Голоса Победы», в рамках которого всех желающих приглашают озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.

«С момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы уже поступило более 750 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Совсем скоро эти фронтовые весточки смогут послушать гости новой экспозиции «Путь к Победе», посвященной воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Масштабный проект начнет работу в преддверии 9 Мая и будет регулярно пополняться письмами», — подчеркнули в Музее Победы.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие — дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

«Треугольники» были единственной связующей нитью между бойцами и теми, кто ждал их дома, а теперь, спустя 80 лет, письма стали живой нитью между поколениями. В рамках проекта не просто зазвучат строки писем военных лет, но и словно оживут герои прошлого, давая возможность потомкам лучше узнать и понять чувства советских людей — их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом», — подчеркнули в Музее Победы.

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