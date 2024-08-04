РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Первый на Олимпе»: Глеб Калюжный играет роль первого олимпийского чемпиона по академической...

«Первый на Олимпе»: Глеб Калюжный играет роль первого олимпийского чемпиона по академической гребле в истории СССР

editor
By editor
56
глеб калюжный на байдарке - первый на олимпе фильм

В основе фильма – подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.

Артём Михалков, режиссер:

«Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей. А в них и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино будет зрелищным и драматичным, – гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы. Мы много думали с командой, как показать эту внутреннюю жизнь, искали свежие решения, – настолько крупные незаурядные личности, настолько глубокие характеры в этом кино, но при этом и аттракцион никто не отменял. С этими слагаемыми и приступаем к работе!»

Андрей Тартаков, продюсер:

«Нам бы хотелось добиться сочетания эффектно снятого соревновательного процесса и постараться рассказать зрителю историю, которая построена на преодолении героем самого себя. Очень важно перенести на экран те страсти, те эмоции, которые сопровождают этот вид спорта. Вместе с нашими партнерами мы сделали уникальные технические приспособления, которые позволят снимать академическую греблю так, как до нас этого никто не делал. Это будет “Формула-1” на воде!»

Михаил Зубко, автор сценария:

«На первую для Советского Союза Олимпиаду в Хельсинки приехала, по сути, сборная ветеранов-фронтовиков и подростков, которые выросли в тяжелейшие годы войны. Это уникально с точки зрения результатов, которых удалось добиться команде. Участие СССР стало интригой для всего мира. Сможет ли страна, победившая в войне и так многое отдавшая для этого, победить в спорте? Смогут ли наши спортсмены выступить наравне с теми, кто тренировался в заведомо более выигрышных условиях? Подростком Юрий Тюкалов чуть не умер от голода в осажденном Ленинграде, страдал, как и многие блокадники, от дистрофии. Совершенно невообразимо, как он в принципе стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом еще и первым олимпийским чемпионом из СССР».

Фото – телеканал «Россия»

Предыдущая статья
Проекты 2050.ЛАБ представили на фестивале «Москва 2030»
Следующая статья
В Парке Горького расцвел вход со стороны Ленинского проспекта

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru