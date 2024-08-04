«Первый на Олимпе»: Глеб Калюжный играет роль первого олимпийского чемпиона по академической гребле в истории СССР

В основе фильма – подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.

Артём Михалков, режиссер:

«Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей. А в них и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино будет зрелищным и драматичным, – гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы. Мы много думали с командой, как показать эту внутреннюю жизнь, искали свежие решения, – настолько крупные незаурядные личности, настолько глубокие характеры в этом кино, но при этом и аттракцион никто не отменял. С этими слагаемыми и приступаем к работе!»

Андрей Тартаков, продюсер:

«Нам бы хотелось добиться сочетания эффектно снятого соревновательного процесса и постараться рассказать зрителю историю, которая построена на преодолении героем самого себя. Очень важно перенести на экран те страсти, те эмоции, которые сопровождают этот вид спорта. Вместе с нашими партнерами мы сделали уникальные технические приспособления, которые позволят снимать академическую греблю так, как до нас этого никто не делал. Это будет “Формула-1” на воде!»

Михаил Зубко, автор сценария:

«На первую для Советского Союза Олимпиаду в Хельсинки приехала, по сути, сборная ветеранов-фронтовиков и подростков, которые выросли в тяжелейшие годы войны. Это уникально с точки зрения результатов, которых удалось добиться команде. Участие СССР стало интригой для всего мира. Сможет ли страна, победившая в войне и так многое отдавшая для этого, победить в спорте? Смогут ли наши спортсмены выступить наравне с теми, кто тренировался в заведомо более выигрышных условиях? Подростком Юрий Тюкалов чуть не умер от голода в осажденном Ленинграде, страдал, как и многие блокадники, от дистрофии. Совершенно невообразимо, как он в принципе стал профессиональным спортсменом, затем чемпионом среди советских гребцов, а потом еще и первым олимпийским чемпионом из СССР».

Фото – телеканал «Россия»