В парке «Орион» на ВДНХ заработала архитектурно-художественная подсветка

На территории семейного тематического парка «Орион» на ВДНХ установили почти 2,5 тысячи прожекторных светильников российского производства. Архитектурно-художественная подсветка дарит совершенно новый опыт вечерних прогулок по Главной выставке страны.

Этой зимой гости ВДНХ смогут любоваться динамическим световым шоу ― плавным переходом цветов в палитре от холодных оттенков к теплым, различными световыми эффектами ― мерцанием и потоком бегущей реки.

Основная идея проекта ― сделать семейный тематический парк «Орион» заметнее в вечернее время, наполнить визуальными и световыми эффектами, создать захватывающий вид с канатной дороги «Воздушный трамвай» и сформировать гармоничную среду для прогулок. При движении от Южной станции к Северной и обратно посетителей будет завораживать панорама переливающегося в сумерках сказочного леса.

В рамках проекта установлено почти 2,5 тысяч прожекторных светильников российского производства, каждый из которых оснащен от 8 до 49 RGB-светодиодами, создающими любые цветовые сочетания. Технология позволяет точно регулировать направление света, а система автоматического управления задает сценарии, идеально подстраиваясь под атмосферу дня.

С помощью света создаются акценты, выделяются особенности рельефа и архитектуры, создают неповторимость, превращая территорию парка и ВДНХ в произведение искусства. Освещение плавно снижает яркость в ночное время, полностью выключаясь к полуночи в будние и выходные дни.

Для создания яркого визуального эффекта территория «Ориона» разделена на 10 световых зон, каждая из которых работает по заданному алгоритму. Уникальные сценарии включают три варианта подсветки:

«Мерцающее световое шоу» предлагает динамику изменения интенсивности света, создающую эффект мерцания.

«Динамическое шоу «Река»» представляет плавный переход цветов от холодных оттенков к теплым, создающий эффект текучей реки.

Динамическое световое шоу «Новый год» демонстрирует смену цвета согласно колористическому коду фестиваля «Зима в Москве».

Также предполагается, что в дальнейшем архитектурно-художественная подсветка будет менять сценарии в колористических кодах для государственных праздников и других событий.

Фото © пресс-служба ВДНХ