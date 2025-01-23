РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ парке «Орион» на ВДНХ заработала архитектурно-художественная подсветка

В парке «Орион» на ВДНХ заработала архитектурно-художественная подсветка

editor
By editor
45
парк орион на вднх

На территории семейного тематического парка «Орион» на ВДНХ установили почти 2,5 тысячи прожекторных светильников российского производства. Архитектурно-художественная подсветка дарит совершенно новый опыт вечерних прогулок по Главной выставке страны.

Этой зимой гости ВДНХ смогут любоваться динамическим световым шоу ― плавным переходом цветов в палитре от холодных оттенков к теплым, различными световыми эффектами ― мерцанием и потоком бегущей реки.

Основная идея проекта ― сделать семейный тематический парк «Орион» заметнее в вечернее время, наполнить визуальными и световыми эффектами, создать захватывающий вид с канатной дороги «Воздушный трамвай» и сформировать гармоничную среду для прогулок. При движении от Южной станции к Северной и обратно посетителей будет завораживать панорама переливающегося в сумерках сказочного леса.

В рамках проекта установлено почти 2,5 тысяч прожекторных светильников российского производства, каждый из которых оснащен от 8 до 49 RGB-светодиодами, создающими любые цветовые сочетания. Технология позволяет точно регулировать направление света, а система автоматического управления задает сценарии, идеально подстраиваясь под атмосферу дня.

парк орион на вднх

С помощью света создаются акценты, выделяются особенности рельефа и архитектуры, создают неповторимость, превращая территорию парка и ВДНХ в произведение искусства. Освещение плавно снижает яркость в ночное время, полностью выключаясь к полуночи в будние и выходные дни.

Для создания яркого визуального эффекта территория «Ориона» разделена на 10 световых зон, каждая из которых работает по заданному алгоритму. Уникальные сценарии включают три варианта подсветки:

  • «Мерцающее световое шоу» предлагает динамику изменения интенсивности света, создающую эффект мерцания.
  • «Динамическое шоу «Река»» представляет плавный переход цветов от холодных оттенков к теплым, создающий эффект текучей реки.
  • Динамическое световое шоу «Новый год» демонстрирует смену цвета согласно колористическому коду фестиваля «Зима в Москве».

Также предполагается, что в дальнейшем архитектурно-художественная подсветка будет менять сценарии в колористических кодах для государственных праздников и других событий.

парк орион на вднх

Фото © пресс-служба ВДНХ

Предыдущая статья
Балет Большого театра «Спящая красавица» вернется на киноэкраны
Следующая статья
Они потрясли мир. Надежда Румянцева. Тайны «Королевы бензоколонки»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru