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«От Рима к Третьему Риму: зарождение и расцвет российской государственности»

editor
By editor
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от рима к третьему риму
Фото © пресс-служба Музея им. Андрея Рублева

В Президентской библиотеке в рамках видеолектория «Знание о России» состоялась первая лекция из нового цикла «От Рима к Третьему Риму: зарождение и расцвет российской государственности». Её тема – «Русь Владимира Святого и Nova Roma: рождение нового государства».

Доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии художеств и Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки Олег Германович Ульянов познакомил аудиторию с тем, как венчание на царство Владимира Крестителя, породнившегося с императорским Македонским домом, помогло династии Рюриковичей сразу же войти в европейскую монархическую семью и занять одно из самых привилегированных мест в её монолитной иерархии.

Цикл лекций «От Рима к Третьему Риму: зарождение и расцвет российской государственности» посвящён формированию историко-культурного своеобразия и национального самосознания древнерусского государства в X–XVI веках.

Современные поиски национальной идеи России смогут стать результативными лишь при знакомстве с исторической эволюцией всех идейных концепций и представлений о статусе государства и верховной власти, особенно в сравнительно-историческом аспекте влияния Византии.

Запись лекции академика О.Г. Ульянова доступна на Рутуб-канале Президентской библиотеки, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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