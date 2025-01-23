В Президентской библиотеке в рамках видеолектория «Знание о России» состоялась первая лекция из нового цикла «От Рима к Третьему Риму: зарождение и расцвет российской государственности». Её тема – «Русь Владимира Святого и Nova Roma: рождение нового государства».

Доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии художеств и Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки Олег Германович Ульянов познакомил аудиторию с тем, как венчание на царство Владимира Крестителя, породнившегося с императорским Македонским домом, помогло династии Рюриковичей сразу же войти в европейскую монархическую семью и занять одно из самых привилегированных мест в её монолитной иерархии.

Цикл лекций «От Рима к Третьему Риму: зарождение и расцвет российской государственности» посвящён формированию историко-культурного своеобразия и национального самосознания древнерусского государства в X–XVI веках.

Современные поиски национальной идеи России смогут стать результативными лишь при знакомстве с исторической эволюцией всех идейных концепций и представлений о статусе государства и верховной власти, особенно в сравнительно-историческом аспекте влияния Византии.

Запись лекции академика О.Г. Ульянова доступна на Рутуб-канале Президентской библиотеки, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».