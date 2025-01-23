8 хитов выставки «Уникальная Россия»

В Москве открылась V юбилейная Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» в Гостином дворе. Эта крупнейшая в стране выставка традиционных искусств способна удивить и поразить воображение москвичей и гостей столицы. Представляем обзор лишь некоторых впечатляющих экспонатов «Уникальной России».

Миниатюра от «Чувашского Левши»

«Чувашский Левша», художник Александр Мухин-Чебоксарский – автор вызывающих изумление миниатюр, кавалер ордена Василия Зуева, которым отмечаются самые талантливые миниатюристы. На выставке «Уникальная Россия» будет представлена одна из его самых компактных работ – «Портрет студентки Кати Сидоровой» размером всего 0,5*0,5 см, написанный кисточкой с 1 волоском. Гостям будет предоставлена сверхмощная лупа, чтобы разглядеть эту диковинку.

Царь-матрешка

Матрешка из 50 (!) частей – уникальный экспонат как по своей конструкции, так и по уровню художественного оформления. Он был изготовлен на фабрике по производству изделий народных художественных промыслов «Семёновская роспись», работающей с 1932 года. Росписью занималась член Союза художников России, главный художник предприятия Елена Напылова.

Наряды и флаги от «Торжокских золотошвей»

Предприятие народных художественных промыслов «Торжокские золотошвеи» представит на выставке парадный мундир адмирала Российского императорского флота, копию платья Екатерины II, современный мундир Президентского полка и мундир официального представителя МИД России Марии Захаровой, а также символы трех эпох – флаги и кокошники дореволюционные, советские и современные. Экспозиция приурочена к 130-летию предприятия.

Скульптура «Маршал Победы» из полудрагоценных камней

Символ выставки «Уникальная Россия» 2025 года – скульптура из полудрагоценных камней «Маршал Победы». Шедевр был изготовлен мастерами уральской студии камнерезного искусства «Святогор» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На «Уникальной России» «Маршал Победы» откроет серию торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Камнерезная скульптура высотой 43 сантиметра с фотографической точностью изображает фигуру маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Георгия Жукова. Именно он 8 мая 1945 года принял капитуляцию вооруженных сил нацистской Германии.

VR-погружение в мир народных промыслов

Просветительский проект «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов», созданный РИА «Новости» совместно с Ассоциацией «Наследие и традиции», позволит гостям выставки в жанре публицистической игры узнать историю российских промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.

Кроме того, посетители выставки смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА «Новости» – «Крузенштерн. Кругосветка «Надежды» и «VR-археология: тайны Куликова поля», и присутствовать на премьере мобильного приложения «Обогнавшие время. AR-шедевры». Проект дает возможность в деталях изучить не сохранившиеся до наших дней уникальные сооружения русских архитекторов и инженеров:

гиперболоидные конструкции Владимира Шухова,

Красноярский мост, получивший Гран-при Всемирной выставки в Париже,

«небоскреб» времен Петра I,

карельский шедевр русских зодчих

и многие другие.

Ликбез по гуслям и свирелям

Гусляр, композитор и мультиинструменталист Кирилл Богомилов («Холоп», «Последний богатырь. Наследие») и его этномастерская гусельного искусства «Кантелеонъ» представят на выставке коллекцию редких гуслей и других музыкальных инструментов с древними корнями. У посетителей появится возможность попробовать каждый из уникальных инструментов в действии и услышать, как они звучали много веков назад.

Будут выставлены десятки видов гуслей: шлемовидные, крыловидные, трапециевидные, с окрылками, монохорды, звончатые, брынчаги, кесле, долбленые, чадаган, кантеле, а также 30-ти струнные и даже клавишные. Вниманию тех, кому недостаточно гуслей, будут представлены также колесные лиры и славянские духовые инструменты – жалейки и свирели.

Самое красивое оружие

Художественная мастерская «Практика» представит на «Уникальной России» коллекцию оружия, выполненного в лучших традициях златоустовских оружейников и мастеров гравюры на стали. В 2025 году Златоустовская гравюра на стали празднует свой 210-летний юбилей.

Сохранившиеся до наших дней работы первых златоустовских мастеров представлены в центральных музеях страны как самые ценные экспонаты, вызывающие восхищение специалистов и знатоков. Сейчас заказчиками художественной мастерской «Практика» являются крупнейшие музеи России, правительственные организации, армия и флот, крупные фирмы и банки, коллекционеры. Работы златоустовских мастеров участвуют во всероссийских и международных художественных и оружейных выставках и, имеют дипломы «За верность традициям русского клинкового оружия».

Федоскинские шкатулки по игре Atomic Heart

Федоскинская фабрика миниатюрной живописи впервые участвует на выставке «Уникальная Россия». В 2025 году промысел отмечает юбилей — 230 лет. Будут выставлены экспонаты из музейного фонда XIX, XX веков, а также современные работы. Кроме того, представлены уникальные шкатулки, которые были созданы в коллаборации с компьютерной игрой Atomic Heart.

Среди других достопримечательностей «Уникальной России» – выставка камнерезного искусства, кокошники от Инги Фильченко, работы «Палеха», шахматы из кости из коллекции Анатолия Карпова, флорентийская мозаика из камня; изделия из клыка моржа, китовой кости, кожи и меха от музейного центра «Наследие Чукотки» и многие-многие другие удивительные работы художников, ремесленников и дизайнеров России.