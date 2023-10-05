В Парке Победы на Поклонной горе прошёл первый забег «Важен каждый шаг», организованный благотворительным фондом «Важные люди» на дистанциях 5 км, 3 км, а также детские старты на дистанции 1 км и 300 м.

Фонд «Важные люди» был создан в 2020 году для помощи детям с диагнозом СМА. Спинальная мышечная атрофия (СМА) ― тяжелое генетическое нервно-мышечное заболевание, приводящее к нарастающей мышечной слабости. Сейчас под опекой фонда более 100 детей с диагнозами СМА, ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного развития.

На забег зарегистрировалось более 500 участников, а общее количество присоединившихся к забегу гостей, включая болельщиков, составило около 1000 человек.

На дистанцию вышли профессиональные спортсмены и любители, а также представители инклюзивного сообщества.

Все участники забега получили уникальные медали и стартовые пакеты, а победителей наградили ценными призами и подарками. Обеспечить экипировкой бегунов и премировать участников помогали друзья Фонда «Важные люди» и партнёры забега «Важен каждый шаг» - компании «Экомаркет», «AlphaPet», «Шишкин лес», «Ssaw Kids», «Априори», «Аромат цветов», «Enklepp» и многие другие.

Перед «важным» забегом масштабную разминку со сцены провела Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева. Для гостей праздника работало около 30 мастер-классов, танцевальные коллективы, победители шоу «Голос» и анимация от Lobacheva project. Ведущие Павел Савченко и молодая талантливая звёздочка Таисия Скоморохова заряжали энергией со сцены, благодаря мощному звуку и техническому сопровождению, предоставленному компанией Aim Time, которые также обеспечили яркий визуал и чёткую картинку на большом экране на сцене.

Поздравили участников председатель соучредитель делового клуба RRCC Андрей Бургарт, а также звёзды Comedy Club и финалисты танцевальных телешоу.

Забег стал настоящим праздником для детей и родителей и собрал бегунов со всей страны. Несмотря на то, что «Важен каждый шаг» прошёл впервые, забег превысил ожидаемое количество участников и гостей, поэтому организаторы и партнёры фонда обещают сделать мероприятие ежегодным.

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