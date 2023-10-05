Н.А. Иванов. А.С. Пушкин. Бронза. 70х25х21. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 49.

Российская академия художеств представила выставку работ народного художника РФ, академика РАХ Николая Александровича Иванова, приуроченную к его 85-летию. В экспозиции представлено около 20 произведений скульптуры, а также живопись и графика разных лет.

Выставка «Россия и россияне» - часть масштабного художественного цикла, который спонтанно складывался на протяжении всей творческой деятельности мастера, воплощая его самые глубокие переживания и духовные приоритеты. Николай Иванов создал обширную галерею образов своих современников и выдающихся исторических личностей, среди которых – ученые М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский, композиторы Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, М.П. Мусоргский, В.А. Гаврилин, писатели А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.Т. Твардовский и многие другие. Скульптор является автором более десяти памятников в городах России: К.А. Тимирязеву в Калуге, Ф.И. Тютчеву и И.П. Бардину в Москве, А.А. Фету в Орле, А.Н. Островскому в Кинешме, «Первой учительнице» в Ставрополе, а также целого ряда мемориальных досок академику А.Н. Тихонову в Москве, купцу Д.Г. Бурылину, основателю художественного музея, в Иваново, живописцам Марку Шагалу в Витебске и Ефрему Зверькову в Москве и других. Эти произведения наделены особой гармонией линий и соразмерностью пластических объемов.

По мнению исследователей, в творческом достоянии мастера особое место занимает скульптура малых форм. Камерные по характеру композиции определяют круг личных интересов, привязанностей автора и обладают исключительной силой внутреннего притяжения. Работая над ними, скульптор демонстрирует умение соединить живую непосредственность жестов и мимики с выверенной законченностью художественного образа. Н.А. Иванов создал пластически убедительные, порой острохарактерные, отмеченные живой эмоциональной интонацией портреты духовно близких ему людей – художников, артистов, спортсменов. Необычайно выразительна по эмоциональной окраске скульптура актера Б.К. Новикова, запечатленного на прогулке с собакой, чрезвычайно живыми характеристиками отличается фигура режиссера-мультипликатора В.М. Котеночкина. Простые решения, отличающиеся удивительной естественностью, автор находит в таких «театрализованных композициях», как «С.П. Дягилев», «М.А. Булгаков», передавая атмосферу творческой сосредоточенности.

Одновременно с работой над скульптурами художник много занимается живописью и рисунком. Работая в основном в жанрах натюрморта и пейзажа, Иванов ищет в избранных мотивах эмоциональную непосредственность и свободу живописного воплощения. Его изобразительный язык отличается точностью передачи воплощаемых форм. Широкими мазками он создает тонкие по настроению образы лета и осени средней полосы России, часто обращается к изображению цветов. Непосредственностью восприятия отличаются рисунки «Верея», «Опушка», «Ночь на юге», «Половодье». Образы полны лирики и изысканной красоты, отражающей внутреннюю сущность изображаемого предмета.

Оставаясь верным своим интересам, художник продолжает разрабатывать устоявшиеся темы, сохраняя традиции национальной реалистической школы. Юбилейная экспозиция познакомит столичного зрителя с широким диапазоном творчества известного мастера – Николая Александровича Иванова.

Н.А. Иванов. А. Твардовский. Бумага, карандаш. 48х36. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 159.

Н.А. Иванов. Расул Гамзатов. Бронза. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 21.

Н.А. Иванов. Педагог Комарова. Бронза. 45х38х30. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 16.

Н.А. Иванов. Омуль. Холст, картон, масло. 50х50. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 139.

Н.А. Иванов. За деревней. Холст, масло. 35х50. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 151.

Н.А. Иванов. Д.В. Давыдов. Бронза. 60х50х33. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 45.

Н.А. Иванов. Б.В. Новиков. Бронза. 50х20х20. Из книги «Николай Иванов. Скульптура, живопись, графика». М., 2021. С. 86.

Текст составлен на основе статьи М.М. КРАСИЛИНА

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