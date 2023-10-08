В павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ завершилась реставрация уникальной потолочной живописи. На плафоне изображено голубое небо с облаками и красные знамена. Реставраторы вернули рисунку первоначальный облик.

Павильон «Зерно» признан объектом культурного наследия федерального значения. Это третья по высоте постройка на ВДНХ: выше только «Космос» и «Центральный». Одна из главных особенностей внутреннего убранства павильона «Зерно» — удивительная роспись плафона во вводном зале.

Плафоны, украшенные живописью, которая создает иллюзию отсутствия потолка и зрительно увеличивает пространство помещения, были частью декоративного убранства храмов и дворцов еще в эпоху Возрождения. Как правило, этот эффект достигался за счет изображения неба. Например, на барочных плафонах в XVII–XIX веках часто изображали небо с облаками и летящими фигурами, что создавало ощущение свободы и поддерживало человека в его высоких устремлениях.

Этот художественно-архитектурный прием использовали мастера в начале 1950-х годов при оформлении павильонов на ВДНХ. Так, при росписи потолка во вводном зале павильона «Зерно» художники изобразили небо прямо на штукатурке с помощью темперно-клеевой техники. Это позволило добиться эффекта прорыва объема. Посетители видят не гладкий потолок, а высокое голубое небо, бескрайнее воздушное пространство. На плафоне также запечатлены развевающиеся на ветру красные знамена, украшенные лентами, бахромой и золотой вышивкой в виде серпа и молота. Древки венчают звезды. По краям плафон украшен лепным декором с растительным орнаментом. У основания потолка можно увидеть желто-золотую звезду, серп, молот и знамя на штандарте.

«Перед реставрацией великолепная живопись на потолке во вводном зале павильона “Зерно” находилась в неудовлетворительном состоянии. Картину повредили множественные протечки. От влаги ее поверхность покрылась глубокими трещинами, а слой краски отошел от штукатурного основания. Реставраторы провели кропотливую работу, чтобы вернуть плафону первоначальный облик. При его создании был использован классический эффект прорыва пространства. Высокое и торжественное утреннее небо — главное, что видишь, подняв глаза к 11-метровому потолку», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Реставрация живописного плафона началась в декабре 2022 года. На первом этапе специалисты провели технологические и химико-биологические исследования, а также пробные расчистки и укрепления поверхности художественного произведения. После этого подобрали необходимые методы реставрации. На обширные участки шелушащихся слоев краски и штукатурки специалисты нанесли укрепляющий состав. Затем с поверхности красочного слоя удалили загрязнения, разводы от протечек. На следующем этапе заполнили на картине лакуны и воссоздали утраченные фрагменты росписи. В завершение потолочную живопись покрыли специальным составом, защищающим от грибка, плесени, влаги.

Павильон «Зерно» был построен в 1939 году в стиле сталинского ампира. В 1954-м его реконструировали. Автором обоих проектов стал знаменитый архитектор Дмитрий Чечулин (он же работал над гостиницей «Пекин» и высоткой на Котельнической набережной).

В 1959 году павильон получил название «Московская область», но после того, как выставка переориентировалась на отраслевой принцип экспозиции, его переименовали в «Зерно». В здании проходили мероприятия, посвященные зерновым культурам.

Сейчас павильону возвращают исторический облик, соответствующий 1954 году. В январе 2023-го специалисты завершили реставрацию пятиконечной рубиновой звезды диаметром 3,5 метра, которая украшает позолоченный шпиль. Сейчас заканчивается реставрация фасада и интерьеров в четырех залах павильона.

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