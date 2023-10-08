Маршрут Музея Победы «Навигатор Победы. День в Москве» занял первое место в номинации «Лучший музейный маршрут» окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Западного и Центрального федеральных округов 2023. Финал и церемония награждения состоялись 5–7 октября в Пскове.

«Команда экспертов по достоинству оценила нашу работу, им очень понравилась презентация и подача материала. Оценили важность нашего проекта и интерес регионов к нашей программе и посчитали, что мы достойны первого места. В конкурсе участвовали около 100 проектов, конкуренция была напряженной, потому что приехали творческие коллективы, очень много интересных тем, проекты интересные, но мы смогли победить!», — рассказала заместитель начальника отдела продвижения экскурсионных программ Музея Победы Наталья Русакова.

В ходе экскурсии «Навигатор Победы. День в Москве» участники знакомятся с важнейшими страницами истории Великой Отечественной войны и посещают самые интересные места, квесты, мастер-классы в главном здании Музея Победы, а также в его филиалах. С начала года по этому маршруту прошли уже тысячи человек.

Еще три проекта Музея Победы стали призерами окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года»: экскурсия «Подвиг Народа», представленная в номинации «Лучшая музейная экскурсия», маршрут «Навигатор Победы. Из Москвы в Ржев» в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» и совместный маршрут по проекту «Навигатор Победы» Музея Победы и Музея современной истории России «История двух мировых войн» в номинации «Лучший музейный маршрут».

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