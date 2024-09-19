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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Петербурге открылась выставка «Редкий дар. Истории возвращения культурных ценностей из собрания Российского фонда культуры»

editor
By editor
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редкий дар

Передвижная инклюзивная выставка «Редкий дар» – единственный в своём роде проект такого масштаба, инициированный Российским фондом культуры.

Выставка проходит в Северной столице. Далее, её примет Пятигорск. В обоих городах – на площадке Исторического парка «Россия – Моя история». В ноябре её увидят в Ростове-на-Дону.

В день открытия из Москвы в Петербург приехала главный хранитель Российского фонда культуры Ольга Землякова. Вместе с куратором выставки Александрой Даниловой они провели экскурсию-медиацию для гостей и журналистов. Посетители высоко оценили художественную задумку выставки, которая обращена к теме путешествий произведений искусства и их возвращению на Родину.

«Выставочное пространство представлено в десяти тематических станциях, – рассказывает руководитель проекта Светлана Гуляева. – Каждый из стендов посвящён определённому артефакту и его дарителю. Все эти люди прожили интересную, но непростую жизнь. Несмотря на это, они смогли передать ценности туда, откуда они родом».

На выставке представлены рассказ о возвращении неизвестной картины Дмитрия Левицкого, реплика щита с миниатюрами Айвазовского, которой можно потрогать, фотографии великих княжон в пору их работы в Царскосельском госпитале.  Особый интерес вызывают кадры кинохроники вручения Бунину Нобелевской премии в 1933 году. Киноплёнка была найдена случайно в Швеции известным актёром и режиссёром Андреем Смирновым. Он привёз её и передал в дар Российскому фонду культуры. Широкой публике её впервые представили в оцифрованном формате.

В повествовании выставки используются различные инструменты инклюзии – тифлокомментирование, шрифт Брайля, рельефный кириллический шрифт, а также «ясный язык». Как подчеркнула руководитель проекта, это даёт возможность людям с ограниченными возможностями здоровья прикоснуться к истории.

В основе архитектурных форм и элементов оформления стендов – аллюзия на транспортные контейнеры, которые используются для перевозки ценных работ, а также на оборудование музейных фондохранилищ.

В этот же день для профессиональной аудитории прошла просветительская программа по инклюзии. Эксперты обсудили проблемы и успехи в деле внедрения инклюзивных практик в культурные проекты, рассказали, как работать с глухими и слабослышащими посетителями и как строить коммуникацию с незрячими и слабовидящими.

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