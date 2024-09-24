В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма об онкологе Павлова

21 сентября на открытой киностудии «Лендок» при полном зале прошел специальный премьерный показ в Санкт-Петербурге документальной ленты «Хирург Павлов боится крови». Показ состоялся в рамках XIX Международного фестиваля научно-популярного кино и исследовательских фильмов «Мир знаний», который проходил 19–22 сентября при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга.

Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Его представили генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, герой картины и.о. главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов, автор и продюсер Наталья Реброва, режиссер Яков Юровицкий.

Среди гостей были замечены хоккеист Антон Белов с супругой Еленой Беловой, комик и шоумен Илья Соболев с супругой Натальей Соболевой, дизайнер Янис Чамалиди с коллекционером Катей Графт, главные врачи ведущих медицинских учреждений и общественные деятели из Санкт-Петербурга и других регионов России. А также участники фильма супруга Ростислава Павлова Александра Павлова и известный шеф-повар и ресторатор Георгий Троян.

«Все научно-популярное, исследовательское, документальное кино Киностудии им. М. Горького находит своего зрителя. Точно так же будет с фильмом “Хирург Павлов боится крови”, потому что это очень яркое кино. – отметила со сцены Юлиана Слащева. – Вообще киностудия старается снимать фильмы о неординарных людях. Это как раз один из самых ярких примеров, как мы хотим и умеем это делать».

«Надеюсь, что каждый из вас найдет [в фильме] ту историю, ту минуту, которая у вас была в жизни и перенесет ее на себя. А молодежь поймет, что в жизни нужно двигаться вперед и помнить, что труд побеждает талант. И если хочешь быть номером один, нужно не быть копией, нужно стать оригиналом и идти своим путем», – сказал Ростислав Павлов.

Фильм-портрет показывает амбициозного хирурга-онколога Ростислава Павлова на работе, дома, в пути и наедине с собой. О нем говорят коллеги, друзья и супруга Александра. До 2022 года Павлов был самым молодым начмедом России, победителем рейтинга Forbes «30 до 30». Известный видеоблогер, организатор медицинской конференции, обучающего онлайн-шоу для врачей и сайта для пациентов. Лидер нового поколения, который совершенствует мастерство, но так же активно развивает личный бренд. Даже если не всем это нравится – даже если приходится уйти с проекта мечты и заново строить карьеру.

Фото – Гатчинская клиническая межрайонная больница, Владимир МАКЕЕВ