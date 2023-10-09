В Санкт-Петербурге начались съемки продолжения остросюжетного детектива «Зверобой» о прямолинейном следователе Олеге Хлебникове. К главной роли во втором сезоне вернется Павел Чинарев.

После событий первого сезона Олег Хлебников покидает таежный город Вахта. Он намерен продолжить дело, из-за которого был выслан из Москвы. Но по пути Олега пытаются убить. Хлебникову становится ясно, что, оставаясь живым, он является угрозой для тех, кто ему дорог. Олег вынужден скрываться в городе Обручев на Северном море, где происходит серия убийств с ритуальными элементами. Хлебников не может остаться в стороне и начинает собственное следствие.

Автором сценария, как и в первом сезоне проекта, выступил Руслан Галеев. Режиссер-постановщик – Станислав Титаренко. Оператор – Макото Сэмбон. Продюсеры – Тимур Вайнштейн, Теймур Джафаров, Макар Кожухов, Марина Катая, Мария Дубова, Елена Николаева, Екатерина Хоменко. Роли исполнили: Елена Ербакова, Яков Шамшин, Рамиль Сабитов, Александр Голубков, Константин Воробьев, Вадим Сквирский, Баястан Колдошалы, Марина Ворожищева и другие.

Съемки второго сезона пройдут в разных локациях Северной столицы и Ленинградской области, среди которых Шепелевский маяк, поселок Лисий Нос, порты Кронштадта, Финский залив и Сосновый Бор.

«Второй сезон нашего сериала снимается в Петербурге. Это мой родной город, поэтому мне всегда здесь хорошо, легко и свободно сниматься. Ездить по родным улицам – это отдельное удовольствие. Конечно, с первого сезона у меня оставались какие-то наработки и мысли по поводу моего персонажа, Олега Хлебникова, но основная нагрузка по восстановлению образа была на съемочной команде, на сценаристе. Мне очень понравилось видение автора, вас ждут интересные изменения в характере Хлебникова», – делится впечатлениями исполнитель главной роли Павел Чинарев.

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