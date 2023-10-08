18-й Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Церемония открытия прошла 6 октября в Планетарии 1. Специальный приз «За популяризацию науки средствами научного и исследовательского кино» вручили сотрудникам Лаборатории научно-исследовательской кинематографии Института физиологии имени И. П. Павлова РАН в Ленинградской области.

Институт физиологии имени И. П. Павлова РАН реализует проект, направленный на изучение, систематизацию, консервацию, оцифровку, популяризацию архива уникальной кинолаборатории, созданной Иваном Петровичем Павловым еще в 1925 году. Задачей кинолаборатории была фиксация хода и результатов научных экспериментов. Сегодня в архиве института – кино- и фотоматериалы, начиная с 1935 года и заканчивая съемками начала 1990-х годов. Это и фильмы, снятые лабораторией, и кинокопии фильмов об институте – более 30 километров кинопленки.

Приз вручили сотруднику Лаборатории научно-исследовательской кинематографии Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Вере Виноградовой и директору Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Наталье Дюжиковой.

«Для нас большая честь и радость получить этот приз. Лаборатория научно-исследовательской кинематографии была создана Иваном Петровичем Павловым, не только блестящим ученым и первым российским ученым, получившим Нобелевскую премию, но и одного из первых популяризаторов науки. Этот приз – признание важности работы большого числа кинематографистов, которые работали в Лаборатории за ее почти столетнюю историю», – отметила Наталья Дюжикова.

Одной из важнейших целей кинофестиваля «Мир знаний» является популяризация и поддержка научной деятельности ученых из Санкт-Петербурга. С этой целью, в этом году кинофестиваль сотрудничает с Фондом поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова. Цель деятельности фонда – создание условий для научной реализации перспективных молодых ученых со всей России. В период проведения фестиваля зрители смогут узнать о научных исследованиях и возможных способах поддержки молодых ученых из Санкт-Петербурга, которые занимаются разработкой инновационных противоопухолевых препаратов для таргетной терапии онкологических заболеваний, приборов для быстрого обнаружения сепсиса и создают новые подходы в противоопухолевой терапии.

Международная конкурсная программа 18-го кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» представит 7 документальных картин из России, США, Великобритании, Бельгии, Непала. Фильмы программы отличает нестандартный взгляд на вопросы современной прикладной науки, а также восприятие человечеством этих вопросов.

В национальный конкурс вошли 17 фильмов. В этом году в фокусе режиссеров атомная энергетика, метеоритика, экология, этнографические исследования, орнитология, океанология, достижения в области медицины, современные изобретатели и ученые прошлого.

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» – масштабный междисциплинарный проект, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино – первый и единственный в Северной столице. Миссия фестиваля, организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, состоит в популяризации научного и исследовательского кино, создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников.

Фото – Е. ВОРОШИЛОВ

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