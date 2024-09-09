В Петербурге завершились съемки сериала «Крестоносцы»

Телеканал ТВ-3 объявляет о завершении съемок детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым. Проект расскажет об оперативной группе, специализирующейся на расследовании таинственных дел.

Главный герой сериала Константин Крестоносцев (Васильев) возглавляет группу, которая занимается раскрытием загадочных преступлений. Хорошо разбираясь в эзотерике и оккультизме, герой уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение. До тех пор, пока не сталкивается с чем-то действительно невероятным.

В подчинении у Крестоносцева – обаятельная психолог Маша и судмедэксперт Морозов, твердо верящий в мистику. Их образы воплотили Екатерина Домашенко и Александр Кононец.

Александр Колесник, режиссер: «Крестоносцы» – это мистический детектив с вкраплениями иронии. В сериале будут зомби, оборотни, колдуны и маги – полная палитра всевозможной мистики. Конечно, благодаря крестоносцам все преступления будут раскрыты, в том числе и тот факт, что большинство из них рукотворны. Но намек на существование высших сил всё равно будет присутствовать. В историях о расследованиях сложно быть уникальным, но, на мой взгляд, нам удастся предложить зрителю новый взгляд. У «Крестоносцев» есть свой стиль, свой подход и свой юмор».

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Локациями стали улицы, набережные, мосты, яхт-клуб, городские парки, находящиеся в Северной столице. Также в кадре можно будет увидеть пейзажи поселка Ландышевка и знаменитый замок известный как Усадьба Нобелей. Им владела Эдла Нобель, вдова Людвига Нобеля – старшего брата и делового партнёра Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии. В уникальном месте до сих пор сохранились три здания Нобелевских конюшен, Липовая Аллея, Причал и Колодец усадьбы Нобелей.