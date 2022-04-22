В Подмосковье идет прием на обучение в организации дополнительного образования сферы культуры на новый учебный год

В Московской области открылся основной набор детей на 2022/23 учебный год для обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

Записать ребенка в детскую школу искусств и изучить перечень программ можно в один клик на региональном портале государственных услуг Московской области и Портале государственных услуг Российской Федерации.

Для всестороннего и полноценного развития ребенка очень важно поддерживать его интересы и способности, выстраивать индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора деятельности.

«Обучение в детских школах искусств, музыкальных, хоровых, художественных и хореографических школах региона – это отличный старт для юных дарований, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – В настоящее время в 186 учреждениях дополнительного образования сферы культуры Подмосковья программы музыкального, изобразительного и художественного искусства осваивают более 96 тысяч детей».

Узнать больше о ходе учебного процесса в детских школах искусств Подмосковья можно на сайте Научно-методического центра Московской области.

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