Лето, молодость, театр. Союз театральных деятелей России проводит юбилейную XV Международную летнюю театральную школу

В июне 2022 Союз театральных деятелей России проводит юбилейную XV Международную летнюю театральную школу для молодых профессиональных актеров. Этот масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства не имеет аналогов не только в нашей стране, но и за рубежом.

В работе Школы за годы ее существования приняли участие более 1000 молодых актеров из 60 стран и более 100 российских городов. В этом году на открытый конкурс было прислано более полутысячи заявок. В итоге 95 молодых актеров из 15 стран мира станут участниками XV Международной летней театральной школы СТД РФ.

Все эти годы проект возглавляет его идейный вдохновитель и неизменный художественный руководитель — Председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин. В разные годы педагогами и режиссерами Школы были Анатолий Васильев, Лев Додин, Петр Фоменко, Адольф Шапиро, Кама Гинкас, Вячеслав Полунин, Роберт Стуруа, Александр Ширвиндт, Константин Райкин, КЛИМ, Игорь Золотовицкий, Сергей Женовач, Армен Джигарханян, Дмитрий Брусникин, Геннадий Тростянецкий, Григорий Козлов, Максим Диденко, Борис Константинов, Борис Павлович, Жюли Бове (Швейцария), Марция Гамбарделла (Франция) и многие другие.

Программа обучения Международной летней театральной школы СТД РФ сформирована на основе многолетнего опыта. Сегодня она представляет собой интенсивный одномесячный образовательный курс и включает мастер-классы, тренинги, репетиции, лекции, групповые и индивидуальные занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению, контактной импровизации, вокалу, ритмике, современному танцу, фехтованию и сценическому бою. Педагогический состав Школы — это ведущие специалисты из ведущих вузов страны: Российского института театрального искусства – ГИТИС, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Института им. Бориса Щукина, Российского государственного института сценических искусств, Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

В рамках образовательного процесса Школа осуществит постановки 5 спектаклей: молодые артисты из России и зарубежья примут участие в драматических постановках Николая Коляды (художественный руководитель «Коляда-Театра») и Дениса Азарова (художественный руководитель Театра Романа Виктюка), в спектакле театра кукол Анны Викторовой (художественный руководитель петербургского театра «Кукольный формат»), в пластическом спектакле Татьяны Чижиковой (лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска») и в экспериментальном спектакле композитора Петра Айду (Лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»). Выпускные спектакли пройдут на ведущих театральных площадках Москвы и Подмосковья. Отдельной программой традиционно будут представлены мастер-классы.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Все расходы, связанные с пребыванием участников Школы на территории Российской Федерации полностью берут на себя организаторы. Выпускники Школы получают диплом о повышении квалификации.

Со времени старта проект значительно расширил свою географию, освоил практически все виды и жанры сценического искусства, выпустил более 70 спектаклей. Но цели Школы по-прежнему остаются неизменными — объединить талантливых молодых актеров из России и мира для обучения, обмена опытом, познакомить отечественных и зарубежных артистов с культурными традициями нашей страны, представить картину современного российского театра специалистам из разных уголков планеты.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.

Официальный сайт XV Международной летней театральной школы СТД РФ http://letostd.ru .

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