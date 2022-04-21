МультАнима учит анимационным трюкам

Платформа российской авторской анимации МультАнима представляет мастер-класс про футаж, рассказ о том, как сделать мультфильм за 5 дней и другие апрельские новинки.
На Образовательном канале Платформы авторской анимации МультАнима, созданной Ассоциацией анимационного кино (ААК) в рамках реализации Президентского гранта, появился необычный мастер-класс. В нем руководитель детской анимационной студии «Живые картинки» из г. Архангельска Георгий Дружинин рассказывает о том, что такое футажи и как их можно использовать при создании мультфильма. Футаж – это короткий видеоролик, представляющий собой анимированный фон или оживший текст, спецэффект или трюк на прозрачном фоне, видеофрагмент о природе, спорте, путешествиях. Футаж — незаменимый помощник видеомонтажера, призванный создать особое настроение и сделать видео более чувственным и зрелищным. Кроме того, футаж помогает исправлять некоторые просчеты и ошибки, допущенные при сьемке. Большинство футажей являются видео композициями циклического типа, что позволяет повторять их необходимое количество раз и вытягивать в нужную временную длину. Для чего же футажи нужны в анимации? Прежде всего для создания спецэффектов в обьемной анимации. Например, даже начинающему аниматору понятно, как снять падающий снег в перекладке. А вот как сделать так, чтобы снежинки зависали в воздухе при обьемной сьемке, не очень понятно. И тогда на помощь приходит готовый футаж – языки пламени, падающий снег, взрыв, вспышка и прочее. И такой футаж лучше снять самому в стиле создаваемого мультфильма, чтобы он гармонично вписался в вашу работу. О том, как сделать футаж в условиях небольшой анимационной студии, и рассказывает Георгий.
На Образовательном канале Платформы вы также сможете найти видеозаписи последних апрельских встреч ребят, занимающихся в анимационной студии «Фокус» школы № 2030, с художниками, художниками-постановщиками и режиссерами анимации – Марией Каштановой, Лилией Ниаури, Станиславом Метельским и Дарьей Шишовой. Встречи были посвящены очень разным вопросам, с которыми может столкнуться начинающий художник или аниматор – как придумать интересный сериал, как сделать за 5 дней хороший мультфильм или как создать картину в стиле абстракционизма.
Раздел Лекторий пополнился увлекательным исследованием творчества мастера российской анимации Константина Бронзита.
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