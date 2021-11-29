В Подмосковье открылся новый музей, посвященный истории семьи Достоевских

В год 200-летия Ф.М. Достоевского на музейной карте Подмосковья появился новый объект — Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое», входящий в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». 20 ноября 2021 года музей открыли министр культуры Московской области Елена Харламова и глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Реставрационные работы и музеефикация усадьбы «Даровое» были проведены в рамках мероприятий, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского».

«Работы по созданию музея начались еще в 2015 году. Эта был сложный и последовательный проект от археологических работ на территории усадьбы, историко-архивных изысканий, реставрации и музеефикации усадьбы, до восстановления сада. Сегодня я очень горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадьба семьи Фёдора Михайловича Достоевского, где будет сохранятся литературное наследие писателя. Благодарю Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку все эти годы нашего музея. Искренне восхищаюсь командой музея «Зарайский Кремль», которые верили в возрождения усадьбы и заражали своей верой всех нас», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«С открытием музея-усадьбы Ф.М. Достоевского Даровое, уверен, обретёт второе дыхание, а все поклонники творчества великого писателя смогут увидеть усадьбу во всей ее красе. Сделаем всё возможное для того, чтобы посетителям было комфортнее и удобнее добираться и будем работать над дальнейшим развитием территории», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Открытие Музея-усадьбы Ф.М. Достоевского «Даровое»- важное событие в рамках юбилейных торжеств к 200-летию писателя. Этого дня (события) мы ждали несколько десятилетий. Надеемся, что музей в дальнейшем будет развиваться и станет центром популяризации наследия великого писателя Ф.М. Достоевского», — подчеркнул директор музея «Зарайский Кремль», в который структурно входит усадьба «Даровое», Кирилл Кондратьев.

Финансирование работ осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Общая сумма затрат составила 66,5 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культура» были выделены 1,2 млн на создание мультимедийного гида, который значительно расширит информационные возможности комплекса и позволит посетителю самостоятельно исследовать атмосферу деревенского детства Ф.М. Достоевского.

Подготовка к 200-летнему юбилею писателя началась еще в 2015 году и велась по нескольким основным направлениям: проведение историко-архивных и археологических изысканий, комплектование собрания музея, оформление прав на имущественный комплекс. К юбилею писателя был отреставрирован и приспособлен под музей весь усадебный дом.

Экспозиционное пространство во флигеле усадьбы условно делится на две части. Первая – интерьерная – занимает две комнаты. Здесь реконструированы пространства гостиной и женской спальни-кабинета. Все предметы типологически относятся к тем, которые могли находиться в среднепоместной усадьбе 30-х годов XIX века.

Вторая часть экспозиции – мультимедийная – отражает этапы формирования усадьбы и расскажет о том, какие образы усадьбы «Даровое» нашли отражение в творчестве писателя. Часть выставочного пространства займут обнаруженные на территории усадьбы археологические предметы, дающие представление о быте ее обитателей.

Большой вклад в создание музея внесло Некоммерческое партнёрство «Заповедное Даровое», осуществляющее на протяжении нескольких лет волонтерскую деятельность на территории усадьбы.

Имение «Даровое» было куплено родителями Достоевского в 1831 году, и вплоть до 1836 года многочисленное семейство Достоевских каждую весну переезжало туда из московской квартиры.

До наших дней в Даровом сохранились сады, въездная аллея, пруд, созданный по воле матери писателя М.Ф. Достоевской, старый Нечаевский погост, Брыков лес (Федина роща) и липовый парк. Последние были излюбленными местами детских игр братьев Достоевских.

В последний раз Фёдор Михайлович Достоевский посетил Даровое в 1877 году. С большим воодушевлением писатель рассказывал жене, что встретил в Даровом сверстников-крестьян – друзей по детским играм и стариков, которые помнили его ребёнком.

Впечатления о детстве, проведенном в Даровом, дали Достоевскому богатый материал для творчества. Из Зарайска главный герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников и его семья. У персонажей произведения «Братья Карамазовы» Григория Васильевича Кутузова, Павла Смердякова, Лизаветы Смердящей есть реальные даровские прототипы. Упоминается в романе соседняя с Даровым деревня Чермашня, куда по просьбе Фёдора Павловича Карамазова едет его сын Иван, зная о готовящемся убийстве отца.

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