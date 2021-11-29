Карту военно-технических музеев Подмосковья представили на портале Правительства Московской области

Накануне 80-летия Битвы под Москвой на портале mosreg.ru. размещена интерактивная карта всех военно-технических музеев Московской области.

Сегодня на территории Московской области работают 20 военно-патриотических музеев: федеральные, региональные и муниципальные.

В них представлены уникальные коллекции военной техники, оружия, снаряжения, а также исторических документов. Их экспозиции рассказывают о военной истории нашей страны, развитии военного искусства, истории отдельных родов войск и видов вооружений.

Карта станет навигатором по военным музеям: на ней указаны адреса, сайты и время работы музеев.

Напоминаем, что билеты в музеи можно приобрести по «Пушкинской карте».

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