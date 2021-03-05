«Просвещение» и РГО приглашают понаблюдать за птицами в новом конкурсе «Чудо в перьях»

В пер­вый день вес­ны ГК «Про­све­ще­ние» и Фено­ло­ги­че­ская сеть РГО объ­яв­ля­ют о стар­те ново­го все­рос­сий­ско­го кон­кур­са наблю­де­ний за при­ро­дой и ее пер­на­ты­ми оби­та­те­ля­ми. К уча­стию при­гла­ша­ют­ся не толь­ко школьники!

Прав­да ли, что гра­чи при­ле­та­ют пер­вы­ми, как на кар­тине Сав­ра­со­ва? Когда воз­вра­ща­ют­ся жаво­рон­ки и ласточ­ки? Какие вооб­ще пти­цы, зна­ко­мые нам с дет­ства, вес­ной воз­вра­ща­ют­ся с кани­кул из южных стран? В кон­кур­се «Чудо в перьях» участ­ни­кам пред­сто­ит про­ве­сти наблю­де­ние за пер­на­ты­ми сосе­дя­ми и узнать боль­ше об их весен­ней жизни.

Для уча­стия в кон­кур­се необ­хо­ди­мо отпра­вить­ся в неболь­шое путе­ше­ствие и с помо­щью фото­ап­па­ра­та запе­чат­леть птиц, вер­нув­ших­ся после зимы, под­кре­пив фото­гра­фии инте­рес­ным и подроб­ным рас­ска­зом о встрече.

Рабо­ты на кон­курс при­ни­ма­ют­ся с 1 мар­та по 31 мая. Жюри сове­ту­ют не торо­пить­ся с фото­охо­той – раз­ные виды птиц воз­вра­ща­ют­ся в раз­ное вре­мя. Напри­мер, зна­ме­ни­тые сквор­цы – с 25 мар­та по 6 апре­ля, а звон­кие соло­вьи толь­ко в сере­дине мая. В помощь участ­ни­кам на стра­ни­це кон­кур­са опуб­ли­ко­ван при­мер­ный гра­фик при­ле­та птиц.

«Кон­курс­ные усло­вия пред­по­ла­га­ют пол­но­цен­ное вклю­че­ние юных и не толь­ко иссле­до­ва­те­лей в про­цесс: участ­ни­кам необ­хо­ди­мо отме­тить свой путь на кар­те, под­го­то­вить­ся к наблю­де­нию с помо­щью орни­то­ло­ги­че­ско­го кален­да­ря при­ле­та, сде­лать яркие фото­гра­фии и зафик­си­ро­вать осо­бен­но­сти наблю­да­е­мых птиц, соста­вить рас­сказ. Воз­мож­ность почув­ство­вать себя насто­я­щим уче­ным и выпол­нить дей­стви­тель­но науч­ную зада­чу – необ­хо­ди­мый эле­мент совре­мен­но­го обра­зо­ва­тель­но­го про­цес­са. Кон­курс ста­нет орга­нич­ным допол­не­ни­ем школь­ной про­грам­мы, спо­со­бом вовлечь и моти­ви­ро­вать ребят», – отме­ти­ла Кри­сти­на Колес­ни­ко­ва, дирек­тор по внеш­ним ком­му­ни­ка­ци­ям ГК «Про­све­ще­ние».

В кон­кур­се «Чудо в перьях» преду­смот­ре­ны 4 кон­курс­ные номи­на­ции: «Охот­ник за пре­крас­ным» – самые кра­си­вые и деталь­ные фото­гра­фии; «Пти­чий лето­пи­сец» – необыч­ное, а может быть и лите­ра­тур­ное, опи­са­ние путе­ше­ствия; «Успеш­ный орни­то­лог» – номи­на­ция для участ­ни­ков, кото­рые повстре­ча­ют самое боль­шое коли­че­ство пере­лёт­ных птиц, а так­же «Истин­ный иссле­до­ва­тель» – приз за иссле­до­ва­ние нестан­дарт­ных и инте­рес­ных мест.

Загру­зить свою рабо­ту и подроб­нее узнать об усло­ви­ях уча­стия мож­но на стра­ни­це кон­кур­са на сай­те про­ек­те «Стра­на экологическая».

Все участ­ни­ки кон­кур­са полу­чат элек­трон­ные имен­ные сер­ти­фи­ка­ты, а побе­ди­те­ли – эко­ло­гич­ные при­зы от Фено­се­ти РГО и книж­ные при­зы от ГК «Про­све­ще­ние».

Подроб­нее с усло­ви­я­ми уча­стия мож­но озна­ко­мить­ся по пред­ло­жен­ной ссыл­ке — https://eco.rosuchebnik.ru/konkursy/chudo-v-peryakh-konkurs-nablyudeniy-za-ptitsami/

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